Antalya’nın Alanya ilçesinden Batman’a doğru seyir halinde olan Özlem Batman firmasına ait otobüs, bir grup tarafından karayolunda durdurularak saldırıya uğradı. Alınan bilgilere göre, yol üzerindeki bir tesiste, işletme sahipleri ile yaşanan tartışma daha sonra seyir halindeki otobüsün önünün kesilmesi ile devam etti. Saldırıda otobüs sürücüsü, muavin ile bir yolcu darp edilerek yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganların olay yerinden geldikleri araçlarla kaçtıkları belirtildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde saldırıya uğrayan Özlem Batman firmasına ait yolcu otobüsü kaptanı, "2 Araç 4 motorla önümüzü kestiler. Hesabı ödediğimiz halde ödemediğimizi söylediler, buna rağmen biz tekrar ödedik ama yine bize saldırdılar. Silah dipçiğiyle kafama vurdular. Özlem Batman yazısı zorlarına gitmiş.” diye konuştu. Yolcuların telefonla çektikleri görüntüde, otobüs sürücüsü ve muavinin yaralı olduğu görülürken, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından otobüs, Batman istikametine doğru yoluna devam ettiği bildirildi.

YARALILAR VAR

Yolculardan Murat D., otobüsün iki kez saldırıya uğradığını, saldırılarda otobüs kaptanı, muavin ile olayı ayırmaya çalışan bir yolcunun yararlandığını söyledi. Saldırının organizeli bir saldırı olup, olay yerine gelen polisin saldırganlara müdahale etmediğini belirten Murat D., saldırı sırasında hakaretlere maruz kaldıklarını ve yaralıların tedavilerinin ardından Batman'a doğru yola çıktıklarını söyledi.

Olayın videoları sosyal medyada paylaşılarak tepki mesajları yazıldı.