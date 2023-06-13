Alanya Kestel- Karaman FK maçı canlı izle!Alanya Kestel- Karaman FK maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? sorusunun cevabı futbolseverler tarafından aratılıyor. Türkiye TFF 3. lig yükselme playoff Final maçında karşı karşıya gelecek Alanya Kestel- Karaman FK üst lige çıkma mücadelesi verecek. Bu zorlu karşılaşmanın izlemenin yolları neler? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Alanya Kestel- Karaman FK youtube'de yayınlanacak mı? Bu zorlu karşılaşma TRT Spor'da mı yayınlanacak? Şifresiz izlemenin yolları neler? İşte detaylar...

ALANYA KESTEL-KARAMAN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 3 Lig mücadelsinde finale kalan Alanya Kestel ve Karaman kozlarını Eryaman Stadı'nda paylaşacak. Bu akşam 19.00'da başlayacak bu zorlu karşılaşma TRT Spor ekranlarına gelecek, bu zorlu karşılaşmayı tecrübeli hakem Ali Şansalan yönetecek.,

ALANYA KESTEL KARAMAN FK MAÇI CANLI İZLE

ALANYA'NIN HEDEFİ 2. LİG!

Başkan Levent Uğur şu sözlerle Alanyalı vatandaşlardan destek istedi: “Çoğunuzun bildiği üzere, 13 Haziran salı günü akşam 19.00 da Ankara Eryaman stadyumunda Karaman FK ile 2. lige yükselme final müsabakası oynayacağız. Bu yıl takımımız şehrimizi ülke genelinde 3. lig 2. grupta en iyi şekilde temsil etmiştir. Futbol takımımız deplasman dönüşü ağır bir trafik kazası sonucu uzun bir aradan sonra başarılı bir dönüş yapmış ve ligi 2 puan farkla 2. sırada bitirerek final oynamaya hak kazanmıştır. Daha önceki beyanatlarımda da söylediğim gibi “aslan yaralı ama ölmedi tekrar ayağa kalkacaktır” demiştim. Aslanlar ayağa kalktı ve şimdi final oynuyor, sizleri 13 Haziranda bu yaralı aslanları desteklemek üzere Ankara’ya davet ediyorum. İnanıyorum ki bu aslanlar o kupayı bu şehre getirecekler. Türk futbol tarihine bir hikaye yazacaklar. Bu bağlamda kulüp olarak pazartesi günü 00.00 da zimbitlik futbol sahası önünden ücretsiz otobüslerimiz kalkacaktır. Ayrıca müsabakada passolig uygulaması yoktur. Stadyum gişelerinden TC kimlik no ile bilet temin edilebilecektir. Otobüslerle gidecek taraftarlarımızın biletleri ve gidiş gelişleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük finalde yanımızda olmaya davet ediyorum.” diye konuştu.