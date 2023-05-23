Suudi Arabistan Pro Liginde şampiyonluk yarışı kızışırken ikinci sıradaki Al-Nassr, bugün salı günü akşamı saat 21:30'da Riyad'daki KSU stadyumunda üçüncü sıradaki Al Shabab'ı konuk edecek. Peki, 23 Mayıs 2023 Al Nassr - Al Shabab maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak? Al Shabab - Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir?

Cristiano Ronaldo liderliğindeki taraf, geçen hafta Al Ta'ee'ye karşı 2-0'lık üstün bir galibiyetin ardından berabere kalırken, Al Shabab arka arkaya iki mağlubiyetin ardından toparlanmaya çalışacak.

Al Nassr ve lider Al Ittihad arasında sadece üç puan var ve bu gece alınacak bir galibiyet açığı daha da daraltacak. Her iki takımın da benzer gol farkı olduğu için, Al Nassr sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda büyük bir zafer de arayacak. Ancak Al Ittihad, neredeyse küme düşmek üzere olan bir Al Batin ile karşı karşıya ve lig lideri için bir kayıp olasılığı kasvetli görünüyor.

Al Nassr ile Al Shabab arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi Maçı Ne Zaman?

Al Nassr ile Al Shabab arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı, Riyad'daki KSU Stadyumu'nda 12:00am IST'de başlayacak.

Al Nassr ile Al Shabab arasındaki Saudi Pro League maçını nereden izleyebilirim?

Al Nassr ile Al Shabab arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı S Sport Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Al Nassr vs Al Shabab Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?

Al Nassr ile Al Shabab arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalından canlı maç izlenebilecek.

Al Nassr-Al Shabab Maçı Nerede Oynanacak?

Al Nassr ve Al Shabab, karşı karşıya geleceği Suudi Arabistan Pro Lig maçı, Riyad'da, King Fahd International Stadyumu'nda oynanacak.