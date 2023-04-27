-Her gün düzenli olarak 2-3 kere yapmanız gereken, balıklarınızı yemlemek. Kısa sürede bitirebilecekleri miktarda, çok fazla olmamak şartıyla günde en fazla 3 kere balıklarınıza yem vermeyi ihmal etmeyin. Fazla yem vermek hem sağlık açısından balıklarınız için zararlıdır hem de akvaryumun çabuk kirlenmesine sebep olacaktır.

-Akvaryum suyunu düzenli olarak değiştirin.

-Akvaryum içinde oksijeni eksik etmeyin.

-Su çıkışına bakarak akvaryumunuzdaki filtrenin düzgün çalıştığından emin olun. Akvaryumunuza uygun kaliteli bir filtrenin aylarca tıkanmadan ve yıllarca bozulmadan çalışabilmesi gerekir.

-Akvaryumdaki balıklara düzenli yem verin

-Akvaryum ışıklandırmasını düzenli olarak açıp kapatın.

-Akvaryum temizliğinde kimyasal madde kullanmayın.

-Akvaryum suyunun tamamını kesinlikle değiştirmeyin. Ayrıca unutmayın; soğuk ve önceden dinlenmemiş su balıklarınıza zarar verir. Bu yüzden akvaryum suyunu değiştirirken dinlenmiş su tercih etmelisiniz.

-Balıklarımızın uzun yıllar bizimle yaşamasını isteriz. Bu nedenle de akvaryumu düzenli olarak her hafta temizlemelisiniz.

-Akvaryumdaki balığınız için en doğal ortamı sağlayın.

YENİGÜN HABER MERKEZİ