Bu saatler hem hayati hem de tehlikelidir. Tehlikelidir zira umutlar tükenmeye başlar ama bu tehlikeyi bertaraf etmek lazım… AKUT olarak hep söyleriz eğitimlerde, ‘Bu saatlerde öyle kurtarmalar gerçekleştirirsiniz ki, belki ömür boyu unutamazsınız.’ Örneğin bu büyük afette, Adıyaman’daki, Efe bebek ve annesinin 47. saatte kurtarışımızı, 71. saatte Gaziantep’te, 75 yaşındaki Bekir Amcayı (Bekir Yıldırım) kurtarışımız ve 83. saatte Suriye kökenli bir anne ve 3 çocuğunu kurtarışımızı asla unutmayacağım. Ayrıca, depremin ilerlemiş saatlerindeki kurtarmalar sonrası, gerçekten fiziken ve ruhen dinleniyoruz. Asla umutları yitirmemeliyiz, daha yapacak çok işimiz var.”

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli gerçekleşen iki depremdeki gönüllü sayısı ve kurtardığı kişi sayısını arttırmaya devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren hızla koordine olan AKUT ekipleri, 10 Şubat 2023 Saat 14.00 itibari ile deprem bölgesinde 30 ekip ve 777’si saha, 300’den fazla masa başı olmak üzere 1.100’e yakın gönüllüsü ile operasyonlarını sürdürüyor. Dernekten yapılan açıklamada, 4 arama köpeğiyle desteklenen çalışmalarda 151 kişinin canlı olarak enkazdan tahliye edildiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarında ayrıca, 180 cansız bedenin tahliye edildiği bildirildi. Böylece AKUT 331 kişiyi tahliye etmiş oldu.

AKUT, Türkiye çapındaki tüm ekipleriyle deprem bölgesinde

AKUT, Gaziantep, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Alanya, Ankara, Antalya, Bingöl, Bodrum, Bozüyük, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kaş- Kalkan, Kuşadası, Kocaeli, Manisa, Marmaris, Mersin, Niğde, Rize, Selçuk, Tekirdağ, Trabzon ve Yarımada ekipleriyle; başka bir ifadeyle ülke çapına yayılan tüm ekipleriyle deprem bölgesinde çalışmalarını kesintisiz sürdürmekte.

Zeynep Yosun Akverdi: “Adıyaman’da Efe bebek ve annesini 47. saatte kurtarışımızı unutamam.”

Artık enkazlardaki hayatlar için kritik saatlerin başladığını belirten AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, bu saatlerin hem hayati hem de tehlikeli olduğunu vurgulayarak; “Tehlikelidir zira umutlar tükenmeye başlar ama bu tehlikeyi bertaraf etmek lazım… AKUT olarak hep söyleriz eğitimlerde, bu saatlerde öyle kurtarmalar gerçekleştirirsiniz ki, belki ömür boyu unutamazsınız. Örneğin bu büyük afette, Adıyaman’daki, Efe bebek ve annesinin 47. saatte kurtarışımızı, 71. saatte Gaziantep’te, 75 yaşındaki Bekir Amcayı (Bekir Yıldırım) kurtarışımız ve 83. saatte Suriye kökenli bir anne ve 3 çocuğunu kurtarışımızı asla unutmayacağım örneğin. Ayrıca, depremin ilerlemiş saatlerindeki kurtarmalar sonrası, gerçekten fiziken ve ruhen dinleniyoruz. Asla umutları yitirmemeliyiz, daha yapacak çok işimiz var. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.”