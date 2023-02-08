AKUT Arama Kurtarma Derneği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli gerçekleşen iki depremdeki ekip ve gönüllü sayısını arttırdı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat 2023 Saat 14.00 itibari ile vefat eden kişi sayısının 8.574 ve yaralı sayısının 49.133 kişiye ulaştığı belirtilen depremler geniş bir alanı ekledi.

Depremin ilk anından itibaren hızla koordine olan AKUT ekipleri, 8 Şubat 2023 Saat 14.00 itibari ile deprem bölgesinde 30 ekip ve 639 gönüllüsü ile operasyonlarını sürdürüyor. Dernekten yapılan açıklamada, 4 arama köpeğiyle desteklenen çalışmalarda 78 kişinin canlı olarak enkazdan tahliye edildiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarında ayrıca, 33 cansız bedenin tahliye edildiği bildirildi. Böylece AKUT 111 kişiyi tahliye etmiş oldu.

AKUT, Türkiye çapındaki tüm ekipleriyle deprem bölgesinde

AKUT, Gaziantep, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Alanya, Ankara, Antalya, Bingöl, Bodrum, Bozüyük, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kaş- Kalkan, Kuşadası, Kocaeli, Manisa, Marmaris, Mersin, Niğde, Rize, Selçuk, Tekirdağ, Trabzon ve Yarımada ekipleri ile deprem bölgesinde çalışmalarını kesintisiz sürdürmekte. Şu an itibariyle AKUT’un tüm Türkiye çapındaki ekiplerinin deprem bölgelerinde arama kurtarma yapmakta olduğu vurgulandı.

Zeynep Yosun Akverdi: “Adıyaman’da Efe bebek ve annesini 47. saatte kurtarışımızı unutamam.”

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, kuruldukları ilk günkü gibi, hayat kurtarmaya ve başta deprem olmak üzere toplumsal afet bilinci ve farkındalığını artırmaya odaklandıklarını belirterek ; “Depremin yaşandığı illerde tüm arama kurtarma ekipleri olarak gerçekten insanüstü çaba sarf ediyoruz. Bu süre içinde çok zorlu ama etkileyici anlar yaşadık. Bunlardan birisi, AKUT olarak, Adıyaman’da 3 yaşındaki Efe ve annesini 47. saatte kurtarmamızdı. Bu kurtarma faaliyetini unutamam. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.”