Ülkemizin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, Şanlıurfa’da devam eden arama çalışmalarını, Mardin Kızıltepe’ye geçerek, bu bölgede sürdürüyor. Yapılan açıklamada, afetlerin gelişme durumuna göre, yeni ekiplerin sevk edilmesi için çalışmalara 7/24 devam edileceği belirtildi.

Zeynep Yosun Akverdi: “Tam da sel afeti için, “kriz yönetiminden”; “zarar azaltma”, “hazırlık” ve “tahmin ve erken uyarı” süreçlerinden oluşan “risk yönetimi” olgusuna artık geçmeliyiz.”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AKUT Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, AKUT olarak sürekli gündeme getirdikleri “risk yönetimi” ve “ulusal afet kültürü” stratejilerinin yokluğunun can almaya devam ettiğini belirterek; “Sel felaketi arama kurtarma faaliyetlerinin hem en zor yapıldığı hem de canlı kurtarma konusunda şansınızın en az olduğu afetlerdendir. Sel vurur, geçer, vaktiniz çok azdır. Tam da sel afeti için, “kriz yönetimi”nden, “zarar azaltma”, “hazırlık” ve “tahmin ve erken uyarı” süreçlerinden oluşan “risk yönetimi” olgusuna geçemezsek, “ulusal afet kültürü” faaliyetlerini; başta devletimiz olmak üzere, tüm aktörler olarak yaygınlaştıramazsak, sel felaketlerinde hep bu acıları yaşarız. Dere yataklarına yerleşim yeri kurmamayı artık ilkokul çocuklarımız bile öğrendi. Sel afetinde, geleneksel olarak sellerin yaşandığı ya da yaşanabileceği bölgelerde, mevsimsel dikkat ve meteorolojik gelişmeleri anlık takip etmek çok önemli. Risk yönetimi kültürünü oturtamadığınız sürece, dünyanın tüm arama kurtarma ekiplerini bir araya getirsek bile kayıpları azaltmanız çok zor. Yaşanan sel felaketinde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, Allah’tan rahmet, yakınlarına büyük sabır ve başsağlığı diliyorum.” dedi.

AKUT Hakkında: AKUT Arama Kurtarma Derneği, kurulduğu 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği 4.488 operasyonda, 4.618 insanın hayatını kurtardı. Yaşamın kutsal ve en değerli olduğunun bilinciyle 1.741 hayvanın da kurtarılmasını sağladı. Her yıl toplumu bilinçlendirmek ve afetlere karşı daha dayanıklı bir Türkiye yaratmak için 100 binlerce kişiye ‘’Temel Afet Bilinçlendirme ve Deprem Seminerleri’’ vermeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş Türkiye'deki ilk kuruluş olarak yardım çağrısı aldığı yurtdışı afetlerinde de ülkemizi başarıyla temsil ediyor. AKUT ayrıca, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamındaki Avrupa Sivil Koruma Havuzu'na (ECPP-European Civil Protection Pool) giren ilk Türk arama-kurtarma ekibi oldu. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, ModEX kapsamında kentsel arama-kurtarma ve medikal tatbikatlarını düzenleyecek olan konsorsiyumda ortak olarak görevlendirildi. Bunu başaran yine ilk Türk kentsel arama kurtarma ekibi oldu. Tamamen gönüllülük esasıyla yürüttüğü tüm eğitim, operasyon, malzeme vb. ihtiyaçlarını ise destekçilerinin bağışlarıyla karşılıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ