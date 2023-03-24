AKUT Mert Küçükyumuk Lojistik Merkezi, toplumsal alandaki katkılarını “canlı yaşamını kurtarmak” hedefi çerçevesinde sürdüren İnci GS Yuasa’nın desteği ile iki senedir çalışmalarına devam ediyor. 30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen depremin yaralarını sarmak, afetler konusunda toplum bilincini artırmak ve bu konuda somut adımlar atmak hedefiyle yenilenen AKUT Mert Küçükyumuk Lojistik Merkezi, iki senedir yakın bölgede meydana gelen afetlere yardım eli uzatarak yüzlerce hayata

dokundu.

AKUT ve İnci GS Yuasa’dan Hayat Veren Çalışmalar

İnci GS Yuasa, “canlı yaşamını kurtarmak” misyonuyla topluma katkı sağlayacak çalışmalara odaklanıyor. Bu çerçevede Türkiye’nin ilk arama kurtarma sivil toplum kuruluşu AKUT’a sürdürülebilir desteğine devam eden şirket, özel sektör - STK iş birliğine dair önemli bir örnek oluşturuyor. Ülkemizde son dönemde gerçekleşen doğal afetlere istinaden özellikle depreme hazırlıklı olmak konusunu gündeminde tutan İnci GS Yuasa, AKUT’un enerji sponsoru olarak afet zamanlarında anlamlı bir rol üstleniyor. İzmir Depremi’nde hayatını kaybeden İnci GS Yuasa çalışanı Mert Küçükyumuk’un adını taşıyan AKUT’un Manisa yerleşkesi, son bir senede; 13 operasyonda 74 vatandaşı ve 4 hayvanı canlı olarak kurtarmış, 60 vatandaşı da tahliye etmiştir. Yine son bir yılda 4 ayrı tatbikata katılmış; bunların yanında 17 oturumda 260 yetişkin, 686 öğrenci ve 31 öğretmen/öğretim görevlisine "Afet Bilinçlendirme" seminerleri vermiştir. AKUT Manisa ekibinde bugün 73 gönüllü bulunmaktadır.

Elbirlik: “Depremde hazırlıklı olmak hayat kurtarır”

Şubat ayı içinde Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önemine değinen İnci GS Yuasa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cihan Elbirlik konuyla ilgili açıklamalarda bulundu: “Doğal afetlerin yaralarını sarmak toplum olarak hepimizin görevi ve sorumluluğu. Ancak asıl kritik nokta, afetler gerçekleşmeden önce hazırlıklı ve bilinçli olmak. İnci GS Yuasa olarak sektörümüzün gelişimine katkıda bulunduğumuz gibi toplumsal alanlara da katkı sunmak adına AKUT ile çok kıymetli bir iş birliği yürütüyoruz. Afet bilincinin artırılması, gönüllülük çalışmalarının doğru bilgilerle donanmış kişilerce yürütülmesi ve üzücü olayların yaşanmadan önüne geçilmesi için hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ay gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir kez daha gördük ki depremde hazırlıklı ve planlı olmak büyük önem taşıyor. Şirket olarak hem çalışma arkadaşlarımızla hem de AKUT ile yürüttüğümüz faaliyetlerle bu noktada katkı sunmaya devam edeceğiz.”