AKUT gönüllüleri

Çanakkale şehitleri için yürüdü

Ülkemizin, arama kurtarma alanındaki ilk sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, Afyon, Ankara, Antalya, Bozüyük, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Fethiye, İstanbul, İzmir, Kaş Kalkan, Kocaeli, Manisa, Marmaris, Tekirdağ ve Yarımada ekiplerinden 257 gönüllüsü, ekip liderleri, yöneticileri ve Hacettepe ve Uludağ üniversiteleri AKUT öğrenci topluluklarından 30 öğrenci olmak üzere; toplam 287 gönüllünün katılımıyla Çanakkale Deniz Zaferi’ni ve şehitlerimizi andı. AKUT tarafından yapılan açıklamada, bu sene 13.’sünü düzenledikleri Anma Yürüyüşü etkinliğinde, gönüllülerin 18 Mart 2023 Cumartesi günü AKUT resmi kıyafetleriyle, kamp alanında buluşmalarının ardından saat 13:00’de topluca yola çıkıp, Yalnız Çam, Anafartalar ve 57. Alay’ın çıkış yaptığı Conk Bayırı bölgesini ziyaret ettikleri belirtildi. 19 Mart 2023 Pazar sabahı Saat 09:00’da ise, yine topluca gerçekleştirilen bir yürüyüşle, Saat 10:30 gibi Çanakkale Abidesi’nde saygı duruşu yapıldığı, çelenk bırakıldığı ve İstiklal Marşı okunduğu ifade edildi. Zeynep Yosun Akverdi: “İlk Şehitler Anıtı’nda ilk nöbet tutanların AKUT gönüllüleri olmasından her zaman için büyük gurur duyuyoruz.” Konuyla ilgili bir açıklama yapan AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zeynep Yosun Akverdi; ülkemizin en önemli STK’ların birisi olarak, cumhuriyetimizin oluşumundaki tüm tarihsel aşamaları ve bunun yarattığı değerleri coşkuyla sahiplendiklerini belirterek; “Öncelikle, İlk Şehitler Anıtı’nda ilk nöbet tutanların AKUT gönüllüleri olmasından her zaman için büyük gurur duyuyoruz. 3 bine yakın gönüllüsü olan bir STK olarak, tüm enerjimiz ve çeşitliliğimizle, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün yolundan asla taviz vermeden, siyaset üstü duruşumuzla hayat kurtarmaya devam etmekteyiz ve edeceğiz. Aynı şehit atalarımızın mücadele ederek hayat kurtarmaları gibi… Türkiye’nin AKUT’u olarak ortak değerlerimizi Türkiye ile paylaşabilmek adına toplumumuzun yanındayız. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

Yenigün Haber