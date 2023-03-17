Ülkemizin, arama kurtarma alanındaki ilk sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, ülke çapına yayılmış tüm ekiplerinden 500’den fazla gönüllüsü, ekip liderleri ve yöneticilerinin katılımıyla, 18-19 Mart 2023 tarihlerinde Gelibolu'da.

AKUT tarafından yapılan açıklamada, bu sene 13.’sünü düzenleyecekleri Anma Yürüyüşü etkinliğinde, gönüllülerin 18 Mart 2023 Cumartesi günü AKUT resmi kıyafetleriyle bir kamp alanında buluşup, konaklayacağı ve Saat 13:00’de topluca yola çıkıp, profesyonel rehberler nezaretinde, 57. Alay’ın çıkış yaptığı Conk Bayırı, Seddülbahir Kalesi ve kalenin içindeki İlk Şehitler Anıtı’nın ziyaret edecekleri belirtildi. Açıklamada, bu anıtta ilk nöbet tutanların AKUT gönüllüleri olmasından duyulan gurur vurgulandı.

Yapılan açıklamada ayrıca, 19 Mart 2023 Pazar sabahı Saat 09:00’da ise, yine topluca gerçekleştirilecek bir yürüyüşle, Saat 10:30 gibi Çanakkale Abidesi’nde saygı duruşu, çelenk bırakma ve İstiklal Marşı okunmasının gerçekleştirileceği ifade edildi.

Zeynep Yosun Akverdi: “Tüm enerjimiz ve çeşitliliğimizle, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün yolundayız”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zeynep Yosun Akverdi; ülkemizin en önemli STK’ların birisi olarak, cumhuriyetimizin oluşumundaki tüm tarihsel aşamaları ve bunun yarattığı değerleri coşkuyla sahiplendiklerini belirterek; “3 bine yakın gönüllüsü olan bir STK olarak, tüm enerjimiz ve çeşitliliğimizle, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün yolundan asla taviz vermeden, siyaset üstü duruşumuzla hayat kurtarmaya devam etmekteyiz ve edeceğiz. Aynı şehit atalarımızın mücadele ederek hayat kurtarmaları gibi… Türkiye’nin AKUT’u olarak ortak değerlerimizi Türkiye ile paylaşabilmek adına toplumumuzun yanındayız. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz” dedi.