Deprem, sel, doğal afet ve kaza gibi durumlarda doğru arama kurtarma çalışmasını gerçekleştirerek can kaybını en aza indirmeyi amaçlayan AKUT Arama Kurtarma Derneği; güvenli çalışmadan acil durum ekip eğitimlerine, kurtarma eğitimlerinden bilinçlendirme eğitimlerine kadar birçok farklı başlık altında bünyesinde yer alan ‘AKUT Arama Kurtarma Derneği Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ üzerinden kurumsal eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. AKUT’un faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için enstitünün önem taşıdığına değinen AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, “AKUT Arama Kurtarma Derneği Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nde geçmişten bugüne AKUT operasyonlarından edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi; bilim ve teknoloji ışığında sürekli geliştirerek Risk Değerlendirme, Acil Durum Yönetimi, İş Sürekliliği, Güvenli Çalışma, Afet ve Deprem Bilinçlendirme hizmetlerine dönüştürerek özel sektöre sunuyoruz. Enstitümüzde bugüne kadar düzenlediğimiz eğitimlerle binlerce kurumda on binlerce çalışanın bilinçlenmesine katkı sağladık. Buradaki eğitim ve danışmanlık gelirleriyle AKUT’a kaynak yaratma imkanımız oluyor. Geçtiğimiz yıl 200’den fazla firmada 3 binden fazla eğitim verdik. Bu yıl ise 400’den fazla kurumda 10 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Geniş eğitim ve danışmanlık içeriği

Arama kurtarma eğitimleri olası afet ve acil durumlarda kurumların kendi kendine yetebilmesi ve ihtiyaç halinde başka kurum ve kişilere de hızla yardım edilebilmesi açışından önem taşıyor. Sınırlarını ve doğru müdahale tekniklerini bilen, emniyet, yönetim ve müdahale prosedürlerine hakim, organize ve eğitimli ekipler afet ve acil durumlar karşısında yaşanılacak aksaklıkların büyümesinin önüne geçiyor. Bu konuda kurumlara geniş bir eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan AKUT Enstitü, acil durum ekip eğitimleri başlığı altında; temel yangın eğitimi ve ileri yangın eğitimi, koruma ekibi eğitimi, arama kurtarma eğitimi ve ilk yardım eğitim merkezi ile ilk yardım eğitimi, güvenli çalışma eğitimleri bağlığı altında; yüksekte çalışma eğitimi ve kapalı kısıtlı alanlarda çalışma eğitimi, kurtarma eğitimleri başlığı altında; yüksek açı kurtarma eğitimi, kapalı kısıtlı alan kurtarma eğitimi, hafif sınıf arama kurtarma eğitimi, bilinçlendirme eğitimleri başlığı altında; deprem bilinçlendirme semineri, afetlere hazır olmak semineri, deprem anı ve kat tahliye eğitimleri, ev kazaları ve ev kazalarını önleme eğitimi, yönetsel eğitimler başlığı altında; acil durum yöneticisi eğitimi ve olay yeri yöneticisi eğitimi, danışmanlık hizmetleri başlığı altında da; acil durum tatbikatı, masa başı tatbikatı, acil durum değerlendirmesi, acil durum eylen planı hazırlanması eğitimlerini veriyor. Acil durumlarda eğitimli bireylerin önemli olduğuna değinen Zeynep Yosun Akverdi, “Kurtarma eğitimleri kuşkusuz çok önemli. Acil durum anlarında yapılacak herhangi bir bilinçsiz faaliyet hem kurtarılmayı bekleyen hem de kurtarma işini yapan bireylerin güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye atabilir. Bunun önüne geçmek ve her zaman hazırlıklı olmak için eğitim almak gerekiyor. Mesela 1999’da yaşanan İzmit depreminden sonra yaşanan birçok deprem mevcut müdahale kaynaklarının yeterli olduğu depremlerdi, bu nedenle birçok firma arama-kurtarma faaliyetlerine çok fazla ağırlık vermemişti ancak geçtiğimiz aylarda yaşadığımız depremler afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi” dedi.

Kahramanmaraş depremi sonrası eğitim talepleri arttı

Doğru arama-kurtarma çalışmaları yapma ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirme amacıyla çalışmalarını sürdüren AKUT kurumlara verdiği eğitimlerle, özellikle afet durumunda kurumların kendi yerleşkeleri içerisindeki sorunları çözebilmelerine olanak sağlıyor. Kurumların aldıkları eğitimler sayesinde afet durumlarında kendi personellerine ve çevrelerine hızla ulaşarak hızla kurtarma çalışmalarını yapmaları o an AKUT’a duyulacak ihtiyacın azalmasına olanak sağlarken, AKUT ise acil durum ihtiyacı olan başka noktalara yardımcı olma fırsatı yakalıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından eğitim taleplerinin arttığına değinen Zeynep Yosun Akverdi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl şu ana kadar 200 firmaya eğitim verdik ve 3 binin üzerinde insana ulaştık. Depremle birlikte arama-kurtarma eğitim taleplerinde bir artış yaşandı. Bilinçli çalışmaların önem taşıdığına inanıyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde de bunun örneğini görmüş olduk. Bu tarz afetlerde yüzeye yakın ilk kurtarmalar genellikle çevre halkı tarafından gerçekleştirilir. Bu istatistiksel olarak yüzde 97’lik bir orana sahiptir. Yani geriye biz profesyonellere kalan oran ise yüzde 3’lük bir orandır. Bu araştırmalar gösteriyor ki tüm vatandaşlarımızın arama kurtarma konusunda bilinçli olması, farkındalıklarının artması, mahalle örgütlenmelerine katılmaları ve aynı zamanda ilk yardım eğitimi alması çok önemli. Dünyadaki bütün arama kurtarma ekiplerini getirseniz, en iyi koordinasyonu yapsanız bile yetişebileceğinizin sınırları var. Bu kadar yüksek sayıda enkaza eğitimli arama kurtarma personeli göndermek maalesef imkânsız. Bu bilgi ve deneyimler ışığında arama-kurtarma eğitimlerin önemini ve katkılarının farkındalığıyla firmaların eğitimlere önem vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için AKUT Enstitü olarak eğitim fiyatlarımızı hizmet özelinde sabit tutuyor ve her kuruma standart fiyatı uyguluyoruz. Her eğitimde de asgari ve azami katılımcı sınırımız bulunuyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.