DeFacto’dan “Kazandıran Kasım”

Global moda markası DeFacto, en trend ürünlerini “Kazandıran Kasım” kampanyaları ile %50’ye varan indirimlerle müşterileriyle buluşturuyor.

DeFacto’nun “Kazandıran Kasım” indirimlerinde sweatshirtler, kazaklar ve eşofman altları sadece 99,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, birbirinden tarz pantolon ve jeanler ise 149,99 TL’den başlayan fiyat etiketlerine sahip olacak.

DeFacto, soğuk kış günlerinin en önemli parçası olan montları ise 399,99 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerine sunuyor. DeFacto’nun “Kazandıran Kasım”da yaptığı indirimler mağazalarla da sınırlı kalmıyor, mobil uygulamasına özel avantajlar da sunan DeFacto aynı zamanda 2 Al 1 Öde ve 2.Ürün 1TL kampanyası da yapıyor.

DeFacto alışılmışın dışına çıkarak yeni sezon ürünlerini de kampanyaya dahil etti. Yeni sezona ait tasarımlar mobil uygulamasında saatlik akşam kampanyaları kategorisi altında modaseverler ile buluşuyor.