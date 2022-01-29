BİM aktüel 29 Ocak 2022 Cumartesi kataloğu ürünleri neler? 29 Ocak 2022 Cumartesi günü satışta olacak. BİM de bu hafta Cumartesi günü raflarda yerini alacak aktüel ürünler indirimin ve alışverişin bir çok kişi tarafından tek adresi Bim'i bekleyecek. İşte 29 Ocak 2022 BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatlarıyla ilgili bilgiler…

29 Ocak 2022 Cumartesi 00:10