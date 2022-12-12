Bim Aktüel 13 Aralık 2022 Yılbaşı Kataloğu

13 Aralık 2022 kataloğunda; kişisel bakım ürünleri, iç giyim ve makyaj ürünleri gibi birçok farklı üründe çeşit bulunmaktadır.

Makyaj Malzemeleri; maskara, fondoten, nemlendirici, parfüm, fırça, oje, Şarjlı diş fırçası, iç giyim ve daha birçok üründe 13 Aralık’ta Bim’de!

Bitkisel Sıvı Yağ, Sek 1000g Tereyağ, Yarım yağlı dost 5 kg yoğurt, banvit (kanat, sarma, baget),Swiss Alps İsviçre Çikolataları çeşitleri...