Son Dakika

BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler ve fiyatları 18 Ekim itibarıyla geçerli olacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu!

AKTÜEL 18.10.2022, 13:08 18.10.2022, 13:18
BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 18 Ekim aktüel ürün kataloğunda gıda ürünleri yer aldı. Kahvaltılık, çerez, süt ürünleri, çikolata, temel gıdaların bulunduğu iki sayfalık katalog yarın itibarıyla geçerli olacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

40 gr karışık kuruyemiş 29,50 TL, 200 gr cevizli sucuk 17,50 TL olacak.

BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

Tam yağlı 500 gram beyaz peynir 38,50 TL, yarım yağlı 1 litre süt 15,50 TL, 850 gram çiçek balı 69,50 TL olacak.

BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

#bim #BİM 18 Ekim #BİM 18 Ekim aktüel
Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3