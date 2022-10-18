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BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler ve fiyatları 18 Ekim itibarıyla geçerli olacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu!
AKTÜEL 18.10.2022, 13:08 18.10.2022, 13:18
BİM 18 Ekim aktüel ürün kataloğunda gıda ürünleri yer aldı. Kahvaltılık, çerez, süt ürünleri, çikolata, temel gıdaların bulunduğu iki sayfalık katalog yarın itibarıyla geçerli olacak.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
40 gr karışık kuruyemiş 29,50 TL, 200 gr cevizli sucuk 17,50 TL olacak.
Tam yağlı 500 gram beyaz peynir 38,50 TL, yarım yağlı 1 litre süt 15,50 TL, 850 gram çiçek balı 69,50 TL olacak.
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