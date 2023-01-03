Avantajlı Fiyatlarıyla Teknolojik Ürünler Bu Hafta A101’de

4K Ultra HD görüntü kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken TOSHIBA 55UA2063DT/ 55UA2263DT 55" Ultra HD Android TV ile televizyon karşısında keyifli dakikalar geçirin. 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, Chromecast ve Bluetooth özelliklerinin yanı sıra dahili Wi-Fi özelliğiyle de Google Play, Google Play Movies & TV, YouTube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına da kolay erişim ayrıcalığı sunuyor. 3 yıl Vestel garanti kapsamında bulunan bu yeni nesil televizyon sadece 7.999 TL fiyatıyla A101 marketlerinde tüketicileri bekliyor.

Bu haftanın kaçırılmayacak bir diğer yeni nesil televizyonu SAMSUNG 40T5300 Full HD Smart TV ise Smart Hub, Smart TV, tek kumanda özelliği, dahili HD uydu alıcısı, 2 adet HDMI girişi ve 1 adet USB girişi özelliklerine sahip. 2 yıl Samsung Türkiye garantisi ve 6.199 TL gibi hesaplı fiyatının yanında ücretsiz montaj imkanıyla satışa sunuluyor.

HI-LEVEL HL39DAL13 39” HD Android Smart Uydu Alıcılı LED TV ise Smart TV, 200 Hz, Wi-Fi, S/PDIF dijital ses çıkışı, kablosuz görüntü aktarma, 2 adet USB ve 3 adet HDMI girişlerine sahip. Sunny ile 2 yıl garantisi ayrıca +1 yıl Hi-Level ek garantisi bulunan bu televizyon 3.299 TL fiyatıyla A101 mağazalarında satışta.

Beyaz Eşyalarda Adres A101

5 Ocak’tan itibaren A101 marketlerinde satışa çıkan SEG BM 4001/ SBM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi ile yüzler gülüyor. 4 programlı, 12 kişilik yıkama kapasiteli, 12 L su tüketimi, su taşma emniyeti, eko programı, zaman erteleme fonksiyonu, tuz ve parlatıcı göstergesi, az bulaşık seçeneği, yıkama adımları göstergeleri, hızlı 30 dk./40 °C, eko 50 °C (standart program), süper 50 dk./65 °C ve yoğun 70 °C özellikleriyle, 2 yıllık Vestel garantisiyle ve 4.299 TL’lik fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Bir diğer cazip fiyatlı beyaz eşya ise 1000 devirli ve 9 kg yıkama kapasiteli SEG CM 910/SCM 9100 9 Kg Çamaşır Makinesi. 15 program, günlük 60dk./60oC, çocuk kilidi, 15 dk. hızlı yıkama, ön yıkama, LED gösterge, sıcaklık ayar ek fonksiyonu ve zaman geciktirme özelliğine sahip olan bu çamaşır makinesi, 2 yıllık Vestel garantisi ve 4.999 TL gibi hesaplı fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

103 L net hacmi ve 3 çekmecesiyle kaçırılmaması gereken REGAL Derin Dondurucu 112 L, 4 yıldızlı derin dondurucu ve değiştirilebilir kapı açılış yönü özelliklerine sahip. 2 yıl Vestel garantisinde bulunan bu ürün 2.299 TL fiyatıyla tüm A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de satışa sunuluyor.

89 L net hacmi bulunan REGAL RGL 90 BT/BT 1001 Büro Tipi Buzdolabı, 2 soğutucu rafa ve değiştirilebilir kapı açılış yönü özelliğine sahip. 2 yıllık Vestel garantisiyle yalnızca 1.999 TL’ye satışta.

Birbirinden Kullanışlı Teknolojik Ürünler A101’de

6.53” HD+ DotDrop ekranı, 3 GB RAM ve 64 GB dahili hafızası ile XIAOMI Redmi 9C 3/64 GB Cep Telefonu, 5000 mAh pil gücü ile uzun süre kullanım sağlıyor. 13 MP arka, 5 MP ön kamerasıyla güzel anılar biriktirmeye imkân sunan ürün, MediaTek Helio G35 işlemcisi, yüz tanıma sistemi ve arkada parmak izi sensörü ile yüksek kalite performans sunuyor. 2 yıllık garantisi, 3.799 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

PIRANHA 2285 Bluetooth Kulaklık ile spor yaparken müzik dinlemek çok zevkli. Kablosuz Bluetooth bağlantı, mıknatıslı, müzik çalar, telefon görüşme ve ekstra bass özelliklerinin yanı sıra 2 yıllık garantisi, 49,95 TL’lik cazip fiyatı ve farklı renk seçenekleriyle satışa çıkıyor.

SANDISK 64 GB Micro SD Kart sayesinde anılarınız güvende! 100 MB/sn.ye varan aktarım hızı, 2 yıl garantisi ve 119 TL fiyatıyla satışta.

SANDISK 64 GB USB 3.2 Bellek sevilen müzikleri içinde barındırırken aynı zamanda özel dosya ve fotoğrafları da saklamaya olanak sunuyor. Kullanımı oldukça kolay olan ürün, 100 MB/sn. transfer hızı, ücretsiz Rescue Pro data kurtarma yazılımı özellikleriyle ve 2 yıl garantisiyle sadece 129 TL.

Şık tasarımı ile ön plana çıkan PIRANHA Akıllı Bileklik ise gerçek HR sensörü sayesinde nabız ölçme, uyku izleme, kandaki oksijen seviyesinin ölçümü ve aktivite kalori ölçümünün yanı sıra anlık mesaj bildirimi ve titreşim özelliği ile hayatı kolaylaştırıyor. 2 yıl garantisi bulunan akıllı bileklik 109 TL’ye A101 teknoloji raflarında yerini alıyor.

Küçük Ev Aletlerinde Uygun Seçenekler A101’de

23 litre kapasitesi ve 6 güç kademesi bulunan SAMSUNG MS23F300EEW/TR Mikrodalga Fırın cazip fiyatıyla bu hafta satışa sunuluyor. LED ekran, zamanlayıcı, buz çözme modu, 800 W gücü ve daha nice çeşitli özellikleri ile oldukça kullanışlı olan ürün, 2 yıllık garantisiyle, 1.999 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de alıcıların beğenisine sunuluyor.

260 ml kapasiteli ışıklı su tankına ve 2400 W motor gücüne sahip ARZUM AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü, giysilerinizdeki kırışıklıkları tamamıyla ortadan kaldırıyor. 35 g/dk sürekli buhar gücünün yanında, ayarlanabilir buhar gücü ve 120 g/dk şok buhar özelliği de bulunan ürün, çizilmeye karşı yüksek dirençli seramik tabanı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkânı sunuyor. Oldukça kullanışlı olan ütü, 4 yıl Arzum garantisi ve 429 TL fiyatıyla tüketicileri bekliyor.

FLAVEL FLV 110BS El Blender Seti mutfakta vakit geçirmeyi sevenlerin vazgeçilmezi oluyor. 700 W, karıştırma, çırpma ve doğrama fonksiyonları, 500 ml doğrayıcı hazne ve turbo fonksiyonu özelliklerine sahip. 2 yıl garanti kapsamında bulunan bu kaçırılmayacak set sadece 439 TL’ye A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa çıkıyor.

Çay tiryakilerini unutmayan A101’de bu hafta ARZUM AR3062 Jollietea Çay Makinesi satışa sunuluyor. Double Heat sistemi ile 1650 W kaynatma, 150 W sıcak tutma, 2 L kapasiteli plastik su ısıtıcı, 1 L kapasiteli plastik demlik, komple paslanmaz çelik gizli rezistans, kablosuz kullanım ve susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi gibi çeşitli özelliklerinin yanında oldukça pratik ve kullanışlı bir hizmet vermektedir. 4 yıl Arzum garanti kapsamında bulunan bu çay makinesi 549 TL’ye raflarda yerini alıyor.

4 dilim kapasitesi bulunan KIWI KSM 2440W Waffle Makinesi ile waff le yapmak artık çok kolay! Kolay temizlik için yapışmaz kaplamalı plakalar, kilitli ısınmaz tutumak, yerden tasarruf sağlayan dikey depolama, termostatlı otomatik sıcaklık kontrolü, güç ve hazır LED ışıklar, kaymaz ayaklar, 25,5 cm x 21,5 cm plaka boyutu ve 1400 watt özelliklerine sahip ürün 2 yıl garanti kapsamında ve sadece 349 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışta.

Şık tasarımı ile ön plana çıkan ARZUM AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge ile evlerinizi yorulmadan süpürün. 890 W, 1,8 L toz hazne kapasitesi, HEPA 12 filtre, dar uçlu boru ve koltuk süpürme başlığı, 77,8 dB ses seviyesi, -5 m kablo uzunluğu ve daha nice pratik özellikleri bulunan bu ürün sadece 1.599 TL. 4 yıllık Arzum garantisi ile tüm A101 mağazalarında alıcıların beğenisine sunuluyor.

Sağlığa uygun ve BPA içermeyen malzemelerden üretilen KIWI KWP 8512 Şarjlı Su Pompası, anne ve bebekleri de düşünerek onların da sağlıkla kullanabilecekleri malzemelerden üretilmiştir. Koku yapmayan özelliğinin yanı sıra, kapak çıkartmadan kolay kullanım, tek şarjda 5-6 damacana kapasitesi, 304 paslanmaz çelik su çıkışı, şarj seviyesi göstergesi ve dijital çalıştırma tuşu özellikleri bulunan bu şarjlı su pompası açık alanlar ve kamp kullanımı için uygundur. USB şarj kablosuyla birlikte satılan ürün, 2 yıl garanti kapsamında ve sadece 49,95 TL fiyatıyla tüm A101’lerde satışta.

A101 Kişisel Bakım Ürünlerinde De Bütçe Dostu

Taşınabilir, şık ve modern tasarımı ile dikkat çeken APRILLA AHC 5026 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi bakımına önem veren erkekler için kaçırılmayacak bir ürün. Güçlü motoru, paslanmaz çelik bıçakları ile istenilen saç ve sakal modellerine kavuşmaya yardımcı olan makine, temizlik fırçası, yağı ve USB şarj kablosu ile sadece 149 TL. 2 yıl garanti kapsamında olan bu ürünün farklı renk seçenekleri de bulunuyor.

APRILLA ATR 7022 Saç, Sakal ve Vücut Bakım Makinesi, dikey tasarım ile pratik kullanım, saç, sakal ve vücut kullanımı için uzatılabilir gövde tasarımı, paslanmaz çelik bıçaklar, 3 saat çalışma süresi, LED aydınlatma gibi kullanışlı özellikleri bulunan ürün 2 yıllık garantisi ve 239 TL fiyatıyla A101 kişisel bakım reyonlarında tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Formunu korumaya dikkat edenler için FELIX FL 598 Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül bu haftanın ilgi çeken ürünler arasında. Vücut yağ ve su oranı hesaplayan, 150 kg’a kadar ölçüm yapabilen, 6 mm temperli cam yüzeye sahip. 10 farklı hafıza kaydı alabilen ürün, uzun ömürlü lityum pil ile çalışıyor. 3 yıl Arzum garantisi ve sadece 199 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine sunulan dijital banyo baskülü, 5 Ocak itibarıyla satışa sunuluyor.