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A101 Aktüel Kataloğu- 24 - 30 Aralık 2022

A101 aktüel kataloğu birbirinden cazip indirimler 24 - 30 Aralık'ta

AKTÜEL 24.12.2022, 12:20
A101 Aktüel Kataloğu- 24 - 30 Aralık 2022

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 72,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 2000 gr 66,50 TL

  • Ofçay Tiryakisine Siyah Çay 1 Kg 62,90 TL

  • Çerezya Antep Fıstığı 150 gr 34,95 TL

  • Çerezya Kavrulmuş Fındık İçi 150 gr 21,50 TL

  • İkram Çikolata Kremalı Bisküvi 3x84 gr 14,95 TL

  • Mutlukovan Yayla-Ova Süzme Çiçek Balı 1000 gr 84,95 TL

  • Mistral Peçete 200'lü 10,50 TL

  • Pantene Şampuan Çeşitleri 350 ml 34,90 TL

A101'de bu hafta Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 250 gr 46,75 TL.

Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 10x31,5 gr 27,95 TL 

Coca-Cola Zero / Fanta / Sprite Gazlı İçecek 6x250 ml 29,95 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak indirimler;

Dondurmalardaki 1 alana 1 bedava kampanyası için son hafta.

Taze meyve ve sebzeler;

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#A101 Aktüel Kataloğu #a101 #Aktüel Kataloğu #Aktüel Kataloğu 24 30 Aralık 2022
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