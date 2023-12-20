21 Aralık A101 İndirimleri: Elektrikli Moped ve Daha Fazlası

Türkiye çapında hizmet veren A101, 21 Aralık'ta müşterilerine özel elektrikli moped ve çeşitli teknolojik ürünler sunuyor. 81 ilde bulunan mağazaları ve geniş ürün yelpazesi ile dikkat çeken A101, bu özel günde birbirinden cazip fırsatları tüketicilere sunmaya hazırlanıyor.

Elektrikli Moped'de Kaçırılmaz Fırsatlar

A101, 21 Aralık günü VOLTA YIDE Elektrikli Moped'i çok cazip bir fiyata satışa sunuyor. Bu ürün, 42 km menzile ve 1500 W motor gücüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor. A101 mağazalarında ve a101.com.tr üzerinden bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Uygun Fiyatlı Televizyonlar ve Akıllı TV Seçenekleri

A101, TOSHIBA ve HI-LEVEL markalarının Ultra HD 4K Smart LED TV'lerini uygun fiyatlarla sunuyor. Wireless Display ve dahili Wi-Fi gibi özelliklerle donatılmış bu televizyonlar, kaliteli bir izleme deneyimi vaat ediyor. Ayrıca, FULL HD ve Android TV seçenekleri de mevcut, tüketicilere geniş bir seçim alanı sunuluyor.

Beyaz Eşyalarda Avantajlı Teklifler

Çamaşır makinesi, buzdolabı ve ankastre setlerde de büyük indirimler A101'de sizi bekliyor. SEG ve GOODWEST markalarının yüksek kapasiteli ve enerji verimli modelleri, ev işlerinizi kolaylaştıracak. Ankastre setlerde bulunan davlumbaz, fırın ve ocak gibi ürünler mutfaklarınız için ideal çözümler sunuyor.

A101 Kaliteli Teknolojik Ürünleri Müşterileriyle Buluşturmaya Devam Ediyor

4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip XIAOMI Redmi 12C Cep Telefonu, 5.299 TL fiyatıyla a101.com.tr’de ve A101 mağazalarında satışa sunuluyor.

Tam şarj ile 2-3 saat kesintisiz çalışabilen, çok fonksiyonlu RGB LED ışıklı GOSMART RGB Kablosuz Bluetooth Hoparlör, 199 TL’ye teknolojik ürün raflarında yerini alıyor.

Bluetooth bağlantılı ve eko efektli PIRANHA 7820 Karaoke Mikrofon, 349 TL fiyatıyla beğenilere sunuluyor.

GOSMART Bluetooth Kulaklık ise 3 saat konuşma süresine ve 189 TL fiyata sahip.

179 TL fiyatlı PIRANHA 21160 Kablosuz Telefon Şarjlı Masa Lambası, işlevsel özellikleriyle tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Birbirinden Kullanışlı Özelliklere Sahip Küçük Ev Aletleri Raflarda Yerini Alıyor

ASEL AF 34-23 Midi Fırın, 34 L kazan iç hacmiyle ve 90 dk. zaman ayarlayıcı özellikleriyle 1.099 TL.

1.899 TL fiyatlı FANTOM CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge, 4,5 L toz kapasitesiyle ve Multi Cyclonic torbasız filtreleme özellikleriyle tüketicilere kolay kullanım olanağını sağlıyor.

5 fincan kapasitesiyle ARZUM Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi, 859 TL fiyatıyla A101 market reyonlarında ve a101.com.tr’de kahveseverleri bekliyor.

KIWI KSM-2405K Çocuk Waffle Makinesi, yapışmaz kaplamalı desenli plakalarıyla ve 499 TL’lik fiyatıyla satışa çıkıyor.

2 saate kadar sıcak tutma özelliğine sahip KIWI KCM-7505T Muglu Filtre Kahve Makinesi, 499 TL’ye kahveseverlere sunulan bir başka ürün oluyor.

Kendini temizleme fonksiyonlu ve dikey buhar ayarlı KIWI KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü, 439 TL fiyatla haftanın küçük ev aletleri arasında yerini alıyor.

Pierre Cardin Marka Kişisel Bakım Ürünleri Bu Hafta A101 Mağazalarında

PIERRE CARDIN PC-D20001 Saç Düzleştirici, PTC teknolojisi ile hızlı ısınmasıyla ve 299 TL fiyatıyla A101 kişisel bakım reyonlarında.

2 farklı kademe sıcak üfleme ve ayrıca soğuk üfleme özelliğine sahip PIERRE CARDIN PC-F10001 Saç Şekillendirici, 479 TL.

A101 399 TL’ye satışa sunduğu PIERRE CARDIN PC-E11001 Epilasyon Seti ile kadın müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

PIERRE CARDIN PC-A21201 Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi, ergonomik gövde tasarımıyla ve 499 TL fiyatıyla satışta.

Titanyum kaplı sabit bıçağa ve seramik kesme bıçağına sahip PIERRE CARDIN PC-A21202 Şarjlı Saç Sakal Düzeltici, 349 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Formuna dikkat edenler için satışa sunulan PIERRE CARDIN PC-B20001 Dijital Baskül ise 179 TL’ye mağazalarda bulunuyor.