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2022 BİM Aktüel İndirim 1 - 4 Şubat Kataloğu

Şubat Ayı Bim Aktüel ürünler katalatoğu yayınlandı. Pasta Malzemelerinden, elektronik ürünlere kadar geniş ürün yelpazesinde 1-4 Şubat Ayı Bim reyonlarında olacak. Alışveriş tutkunları için kaçırılmayack ürünler 1-4 şubatta tüm BİM mağazalarında.

2022 BİM Aktüel İndirim 1 - 4 Şubat Kataloğu

BİM'de bu hafta pasta malzemeleri satışta olacak.

Kahveler ve kahve keyfinize eşlik edecek atıştırmalıklar;

Oyun severlerin hoşuna gidecek ürünler;

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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