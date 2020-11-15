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19 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de harika kampanya başlıyor. A101 aktüel ürün kataloğu ile 19 Kasım'da efsane indirimlerle müşterilerini memnun edecek. İşte A101'in 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu...

19 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

19 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de harika kampanya başlıyor. A101 aktüel ürün kataloğu ile 19 Kasım'da efsane indirimlerle müşterilerini memnun edecek. İşte A101'in 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu...

A101 19 KASIM ALDIN ALDIN KAMPANYASINDA NELER VAR?

 Toshiba 43LL2A63DT 43″ Full HD Smart Led Tv 2.599 TL

 HI-LEVEL 32HL550 32″ Uydu Alıcılı Led Tv 999 TL

 Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL

 Piranha Kablolu Kulaklık 29,95 TL

Piranha Tablet 499 TL

 GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL

Piranha Type-C Powerbak 10.000 mAh 49,95 TL

A101 19 KASIM 2020 İNDİRİMLERİ BELLİ OLDU

Aksu Döküm Kek Kalıpları 75 TL

Aksu Sahan Seti 3’lü 165 TL

Hascevher Armada Çaydanlık 99 TL

Papilla Çift Taraflı Balık Tavası 55 TL

4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL

Seramik Sunum Tabağı 4,95 TL

Borcam Dikdörtgen Tepsi 24,95 TL

 Desenli Ekmek ve Şef Bıçağı Çeşitleri 12,50 TL

Harf Desenli Su Şişesi 6,50 TL

Mini Mutfak Gereçleri 5,95 TL

Cam Yağlık / Sirkelik 4,95 TL

 LAV Harf Desenli Kupa 495 TL

A101'DE BÜYÜK KAMPANYA BAŞLIYOR

Loock’s ABS Kabin Boy Valiz 85 TL

 Loock’s ABS Orta Boy Valiz 95 TL

Loock’s ABS Büyük Boy Valiz 105 TL

Kız / Erkek Çocuk İçi Polar Şişme Mont 65 TL

Bay Softshell Mont 95 TL

Erkek Süveter 17,95 TL

 Kız / Erkek Çocuk Kazak 17,95 TL

Silk&Blue Bay Tam Fermuar Polar Üst 34,95 TL

 Silk&Blue Bayan Wellsoft Sabahlık 44,95 TL

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