19 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de harika kampanya başlıyor. A101 aktüel ürün kataloğu ile 19 Kasım'da efsane indirimlerle müşterilerini memnun edecek. İşte A101'in 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu...
A101 19 KASIM ALDIN ALDIN KAMPANYASINDA NELER VAR?
Toshiba 43LL2A63DT 43″ Full HD Smart Led Tv 2.599 TL
HI-LEVEL 32HL550 32″ Uydu Alıcılı Led Tv 999 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL
Piranha Kablolu Kulaklık 29,95 TL
Piranha Tablet 499 TL
GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL
Piranha Type-C Powerbak 10.000 mAh 49,95 TL
A101 19 KASIM 2020 İNDİRİMLERİ BELLİ OLDU
Aksu Döküm Kek Kalıpları 75 TL
Aksu Sahan Seti 3’lü 165 TL
Hascevher Armada Çaydanlık 99 TL
Papilla Çift Taraflı Balık Tavası 55 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL
Seramik Sunum Tabağı 4,95 TL
Borcam Dikdörtgen Tepsi 24,95 TL
Desenli Ekmek ve Şef Bıçağı Çeşitleri 12,50 TL
Harf Desenli Su Şişesi 6,50 TL
Mini Mutfak Gereçleri 5,95 TL
Cam Yağlık / Sirkelik 4,95 TL
LAV Harf Desenli Kupa 495 TL
A101'DE BÜYÜK KAMPANYA BAŞLIYOR
Loock’s ABS Kabin Boy Valiz 85 TL
Loock’s ABS Orta Boy Valiz 95 TL
Loock’s ABS Büyük Boy Valiz 105 TL
Kız / Erkek Çocuk İçi Polar Şişme Mont 65 TL
Bay Softshell Mont 95 TL
Erkek Süveter 17,95 TL
Kız / Erkek Çocuk Kazak 17,95 TL
Silk&Blue Bay Tam Fermuar Polar Üst 34,95 TL
Silk&Blue Bayan Wellsoft Sabahlık 44,95 TL