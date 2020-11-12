13 Kasım 2020 BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var ? 13 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta indirimde olacak ürünler 4 sayfa olarak listelendi. BİM'de bu hafta indirimli; Oppo A5 2020 Cep Telefonu, HP Pavilion Gaming 400 Kulaklık, HP 14″ Laptop, Kumtel Konvertör Isıtıcı ve Heifer Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge, ev araç gereçleri, temizlik ürünleri ve gıda ürünlerinde birçok indirimli fiyat yer alıyor. Aktüel ürünlerde bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar var.

12 Kasım 2020 Perşembe 19:21