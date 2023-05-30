Son olarak Aktris dizisinin yeni tanıtım videosunun yayımlanmasıyla birlikte dizi severler merakla Aktris dizisi hakkında araştırmalara başladı. Aktris dizisi, oldukça ilgi çekici bir konuya sahip olan ve izleyicilere heyecan dolu bir hikaye sunmayı amaçlayan bir yapım olarak biliniyor.

Aktris dizisinin konusu nedir?

Aktris dizisinin konusu, başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip olan genç bir kadının, bir dizi cinayetin içine çekilmesiyle başlar. Ana karakterimiz, cinayetlerle bağlantılı olduğu düşünülen ve başrolünü oynadığı dizinin setindeki sırları araştırmaya karar verir. Bu araştırma sürecinde hem gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacak hem de kendi hayatını tehlikeye atacaktır. Dolu dolu aksiyon, gizem ve dramın bir arada olduğu Aktris dizisi, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Dizi, başrolde yer alan karakterin gündüz ışıltılı hayatını izleyicilere gösterirken, gece ise karanlık dünyasına geçişini aktarmaktadır.

Aktris dizisinin oyuncu kadrosu

Pınar Deniz

Uraz Kaygılaroğlu

Tolga Tekin

Ahmet Rıfat Sungur

Şebnem Hassanisoughi

İpek Çiçek

Serhat Kılıç

Aktris dizisi hangi platformda ve ne zaman yayınlanacak

Türkiye'nin en ünlü oyuncularından Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Aktris dizisi, büyük bir merakla beklenen yapım olarak dikkat çekiyor. Heyecanla beklenen haber sonunda geldi: Aktris, 31 Mayıs tarihinde Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde yayınlanacak olan Disney Plus platformunda izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi