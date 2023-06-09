Cisco, Aksoy'un yasadışı faaliyetlerini gözden kaçırmadı. Şirket, 2014 ile 2019 yılları arasında Aksoy'a toplamda yedi adet mektup gönderdi. Ancak Adalet Bakanlığı, Aksoy'un bu mektuplara en az iki kez sahte belgelerle cevap verdiğini belirtti.

Yetkililer ve Cisco'nun avukatları tarafından gelen baskılara rağmen Aksoy, sahte ürün satışına devam etti. Bu durum, Temmuz 2021'de evine yapılan baskınla son buldu. Bu baskında, toplam değeri milyonlarca dolar olan 1156 adet sahte cihaz ele geçirildi. Aksoy, geçtiğimiz yıl tutuklandı.

Suçlamaları kabul eden Aksoy, 48 ile 78 ay hapis cezası ile karşı karşıya kalmış durumda. Ayrıca, 15 milyon dolarlık bir para cezası ödemesi ve mağdur müşterilere tazminat ödemesi gerekiyor. Aksoy'un yargılanacağı dava, 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Aksoy'un yasadışı faaliyetleri ve sonuçları, tüketicilerin ve resmi kurumların sahte ürünlerin zararları konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini gözler önüne seriyor. Bu durum aynı zamanda, büyük şirketlerin sahte ürünlerle mücadelede daha etkin olmaları ve bu tür faaliyetlerin önüne geçmeleri gerektiğini vurguluyor.