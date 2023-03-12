Konteyner kentlerden sahra hastanesine, çadır kentlerden İBB’nin İskenderun Limanı’nda demirli Orhangazi gemisine kadar birçok noktayı ziyaret eden Akşener ve İmamoğlu, vatandaşların acılarına ortak oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basına yaptıkları açıklamaların ardından Hatay ve ilçelerinde depremzedelerle bir araya geldi. Akşener ve İmamoğlu, sırasıyla; Antakya’da “İYİ Kent” konteyner kent, İskenderun’da da İYİ Parti Sahra Hastanesi ve çadır kenti ile İBB’nin depremzedelere revirden psikolojik desteğe, barınmadan kreş hizmetine kadar birçok konuda hizmet veren İskenderun Limanı’nda demirli Orhangazi gemisine ziyaretler gerçekleştirdi. İBB Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit’ten hizmetlerle ilgili bilgi alan Akşener ve İmamoğlu, depremzedelerle sohbet edip, sorunlarını dinledi.

DEPREMZEDE VATANDAŞ KONTEYNER İSTEDİ ÇOCUKLAR KREŞ İÇİN ÇİÇEKLE TEŞEKKÜR ETTİ

Gemi içerisindeki hastanede yatan Bekir Cila, Akşener ve İmamoğlu için yazdığı şiiri okudu. İmamoğlu, “Betonlardan artık psikolojim bozuldu, ben sizden bir konteyner olursa istiyorum” diyen Cila’ya, “Hallederiz, sen endişe etme” yanıtını verdi. Gemideki günlerini resim çizerek geçirdiğini söyleyen bir depremzede vatandaş da Akşener ve İmamoğlu’na, “Gemi çiziyordum. Bilmiyordum, hastaydım ben. İçeride yatıyordum. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Elimizden tuttunuz. Rabbim elinizden tutsun. Ama bilseydim hazırlayacaktım” diyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ressam depremzedeye İmamoğlu’nun yanıtı, “Ne demek, ne demek anacığım. Kurban olurum, yine hazırlarsın. Biz buradayız. Acele etme sen. Birkaç gün sonra da verirsin, bize ulaşır” oldu. Gemide barınan çocuklar için oluşturulan “Yuvamız İskenderun” kreşini de ziyaret eden Akşener ve İmamoğlu’na, minik depremzedeler tarafından kağıttan yapılmış teşekkür çiçeği sunuldu.

DEPREMZEDEDEN “SESİMİZİ DUYURUN” FERYADI

Depremde kaybettiği yakınlarının fotoğrafını gösteren bir başka depremzedenin feryatları ise yürekleri dağladı. Depremzede vatandaşın, “Sabaha kadar yağmurun altında kaldım. Bir Allah’ın kulu gelip bana, ‘Al şu suyu iç demedi. Ben suyunda da değilim. Bana canlarımı verselerdi yeterdi. Onu bile yapmadılar. Sizden ricam, sesimizi duyurun. Yakınlarımızın sesini duyuyorduk. ‘Ölmek istemiyoruz’ dediler. Bebeğimizin sesini duyduk, ama bir şey yapamadık. Kimse bize yardımcı olmadı” sözlerine kayıtsız kalmayan İmamoğlu, “Her devlet görevlisi dinlemek zorunda” yanıtını verdi. Akşener de “Ben de hukuki faslının, diğer fasıllarının, herkesin huzurunda söz veriyorum, takipçisi olacağım” diyerek, depremzede kardeşlere sarıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ