Akşener, seçimlerin seçmen iradesinin şekillendiği bir bayram olduğunu belirterek, cevabın sandıkta verileceğini ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı, kendilerinin işgalci olarak nitelendirilmesine tepki göstererek, "Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyormuşuz. Kendinize gelin!" dedi.

Ayrıca, Akşener, iktidara gelmeleri halinde erkeklerle hayvanların evliliğinin yasal olacağına dair iddiaları "kafayı yemiş" olarak nitelendirerek, "Psikiyatrları bunları muayeneye davet ediyorum" dedi. Hz. Adem ve Hz. Havva kıssasını hatırlatarak, harama el uzatmanın cennetten kovulmaya yol açtığını belirtti.

Akşener, kendisinin dindar bir kadın olduğunu ve alkol kullanmadığını söyleyerek, yalancılıkla suçladığı muhaliflerine tepki gösterdi. Sinan Ateş'in katledilmesiyle ilgili olarak ise, faili bulma sözü verdi ve suçlamaları reddetti.

İYİ Parti lideri, kadınların maruz kaldığı haksızlıklara ve suçlamalara değinerek, kadınların ve gençlerin oylarını istedi ve mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Akşener, mitingde yaptığı konuşmada, Recep Tayyip Erdoğan döneminde kendisine yöneltilen ağır iftira ve hakaretlere değindi. İktidarın kendisine yönelik iddialarını reddederek, yaşadığı zorluklara rağmen halk için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Akşener, "Ben Recep Bey'in devrinde bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiralara, hakaretlere uğradım. Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım. Ölümle eşdeğerdi benim için" dedi. Ayrıca, daha önce Erdoğan'a bu durumu söylediğini ve mahkemeye başvurarak beraat ettiğini anlattı.

İYİ Parti lideri, kadınların yaşadığı şiddet ve zorluklara dikkat çekerek, Emine Bulut ve Özge Can gibi kadınlar için mücadeleyi birlikte vermeleri gerektiğini ifade etti. Akşener, "Bana güç verin. Bu saygısızlık erkeklerle, iftiracı adamlarla mücadele etmek için bana güç verin. Kadınların oylarını istiyorum! Gençlerin oylarını istiyorum. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e istiyorum!" diyerek konuşmasını tamamladı.