İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Protokol metninden memnuniyet duyduğunu belirten Akşener, metinde kendisini rahatsız edecek herhangi bir husus olmadığını vurguladı. Protokol metninin her iki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandığını ve Millet İttifakı'nın mutabakat metinleriyle çelişen bir durum olmadığını açıkladı. Akşener, bu birlikteliğin hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık konusunda ise Akşener, henüz bakanlıkların konuşulmadığını ve görevlendirmelerin seçim sonrasında yapılacağını belirtti. İki siyasi parti olarak ayrı ayrı seçime girildiğini ve oy ve milletvekili sayılarına göre öncelikli olarak CHP ve İYİ Parti'nin bir araya gelerek görevlendirmeleri yapacaklarını ifade etti. Akşener, CHP'nin vereceği kararların İYİ Parti'yi ilgilendirmeyen bir durum olduğunu ve saygı duyduklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı üzerinden Ümit Özdağ'a yapılan görevlendirmenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildiği takdirde, bu karara saygı duyacaklarını ifade etti.

Yenigün Haber Merkezi