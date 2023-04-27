İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçileceğini vurguladı.

SİYASET BİZDEN SONRA DEĞİŞTİ

Konuşmasını sürdüren Akşener, "Bizden sonra Türkiye'deki siyaset değişti. Onun için Recep Bey en çok bana ve arkadaşlarıma iftira atıyor. Unutulmaması gereken bir şey var; Sadece iki parti olarak iki ayrı logoyla seçime gidiyoruz. Benim adımı görmeyeceksiniz. Ama İyi Parti'nin güneşine oy vereceksiniz.

13 CUMHURBAŞKANI KILIÇDAROĞLU OLACAK

Yani biz, herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz. 14 Mayıs akşamına kadar ikna ettiğiniz her kardeşinize bunu söyleyeceksiniz.İyi Parti'yi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da cumhurbaşkanı seçeceğiz. Benim başbakan olmamı istiyorsanız, partimizi birinci çıkaracaksınız."

OĞLUM NE YAPIYORSUNUZ? AZICIK SUSUN YA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşma yaptığı sırada dikkat çeken bir olay yaşandı. Konuşma yaptığı esnada bir grubun sesli konuşmasına ve hareketlerine sinirlenen Akşener, kürsüden ayrılarak grubun yanına doğru gitti. Sinirle bir biçimde uyarıda bulunan Akşener, '' Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya'' ifadelerini kullandı.

YENİGÜN GAZETESİ