İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Akşener, konuşmasında hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini eleştirdi ve ülkenin insanlarına "tür" olarak değer verilmesini kınadı.

Akşener, geçmişte yaşadığı ve hakkındaki "kocasını aldattı" iddialarını ağlayarak anlattı. Bu durumun kendisi için "ölümden beter" olduğunu belirtti. Akşener, eşine ve ailesine yapılan suçlamaların ardından mahkemeye başvurduğunu, ancak davalarda beraat kararı verildiğini söyledi. İYİ Parti lideri, bu tür suçlamaların sadece kendisine değil, tüm kadınlara yapıldığını da belirtti.

Meral Akşener, ailesinin ve abisinin yaşadığı zorluklara ve haksızlıklara değinerek, bu tür davranışlara karşı duracaklarını ifade etti.

kaynak:Independent