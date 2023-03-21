Global jeneratör pazarının en büyük üretici ve ihracatçı markalardan biri olan Aksa Jeneratör Şubat ve Mart aylarında uluslararası fuarlara katıldı. 21 – 23 Şubat tarihlerinde Amerika’nın Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde gerçekleşen uluslararası PowerGen 2023 fuarına katılan Aksa sektörlere özel ürün ve çözümleri hakkında standını ziyaret edenlere bilgi verdi. 2010 yılından beri PowerGen fuarında hem katılımcı hem de sponsor olarak yer alan Aksa Jeneratör, jeneratör üreticileri ve sektöre çözüm sağlayıcı firmaların bir araya geldiği uluslararası etkinlikte yenilikçi ürünleriyle katılımcıların takdirini topladı. Amerika’da üretim tesisi olan ilk ve tek Türk jeneratör şirketi olan Aksa Jeneratör standında Louisiana’da 10 bin metrekare alan üzerine kurulu tesisinde ABD’ye satış için gerekli olan UL sertifikasına sahip ürünlerini sergiledi. 7-9 Mart tarihlerinde dünya genelinde jeneratör piyasası için en önemli iki etkinlikten biri olan ve Duabi’de gerçekleştirilen Middle East Energy fuarına katılan Aksa Jeneratör burada yeni ürünün gruplarının lansmanını gerçekleştirdi. Fuarda yeni ürün gruplarının ile birlikte özel tasarım Cummins motorlu 1.410 kVA’lık kiralık jeneratör setlerini de açık alanda ziyaretçilerle buluşturdu. Yüzlerce yeni enerji çözümü ve yeniliğinin konuşulduğu ve 48. kez düzenlenen fuara 22 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak katılan Aksa Jeneratör 30’dan fazla ülkeden 250’nin üzerindeki ziyaretçi ve 15’in üzerinde tedarikçi ile görüşme gerçekleştirdi. 8-9 Mart tarihlerinde Londra’da gerçekleşen Data Centre World London Fuarına katılan Aksa Jeneratör Dünya’nın en büyük veri merkezi fuarlarının İngiltere ayağı olan etkinlikte bu yıl 35 farklı ülkeden 200’ün üzerinde ziyaretçi ve 10’un üzerinde tedarikçi ile görüşme gerçekleştirdi. Globaldeki varlıklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Aksa Jeneratör Satış ve Kiralama Genel Müdürü Rıdvan Özer, “Aksa Jeneratör olarak 28 yurtdışı ofisi ve 178 ülkeye gerçekleştirdiğimiz satışlar ile dünyanın üç büyük jeneratör markasından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi Aksa Jeneratör’ün ulaşabildiği her yere ulaştırmak için ekstra mesai harcıyoruz. Bu kapsamda böylesine önemli fuarda ülkemizi yıllardır temsil ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda farklı çalışmalarımızı ve yatırım planlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

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