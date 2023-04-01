Aksa Enerji, aldığı Yönetim Kurulu kararıyla 2 Mayıs 2023 Salı günü gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda brüt 1 milyar TL tutarında kâr payı dağıtımı teklifini pay sahiplerinin onayına sunacak. Yurt dışı yatırımlarından elde ettiği döviz bazlı gelirlerin katkısıyla 2022 yılında net kârını bir önceki yıla göre yüzde 172 artırarak 4,6 milyar TL seviyesine çıkaran Aksa Enerji, alınan Yönetim Kurulu kararıyla sınırları aşan finansal başarısını geçen sene olduğu gibi bu sene de hissedarlarıyla paylaşmaya devam etmeye hazırlanıyor. Teklif kabul edilirse şirket 1 TL nominal değerli pay başına net 0,734 TL kâr payı ödemesi gerçekleştirecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ