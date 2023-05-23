Aksa Enerji, Türkiye'nin dört şehrinde kurulmak üzere yenilenebilir kaynaklardan depolamalı enerji santrali kurulumu için aldığı ön lisans kapasitesini 343 megavata yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortağı Aksa Yenilenebilir Üretim AŞ'nin müstakil elektrik depolama tesislerine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yaptığı başvurular sonuçlandı.

Bu kapsamda şirket, Kırşehir'de 50 megavat kapasiteli depolamalı güneş enerjisi santrali ve Afyonkarahisar'da 110,76 megavat kapasiteli depolamalı rüzgar enerjisi santrali kurulumu için ön lisans hakkı aldı.

Mersin'de 100,08 megavat ve Manisa'da 82,16 megavat kapasiteli depolamalı rüzgar enerjisi santrali kurulumu için nisanda alınan ön lisanslarla beraber söz konusu kapasite 343 megavata ulaştı.

Aksa Enerji, "Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejisi doğrultusunda, üretim portföyünde kaynak çeşitliliğiyle beraber 2030 hedefleri kapsamında Türkiye ve yurt dışında yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji dönüşümü odaklı projeleri takip etmeye devam edecek.