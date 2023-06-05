AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı belli oldu. AKP Meclis Başkanlığı için Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

AKP ve MHP, TBMM Başkanlığı'na aday olarak, AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtuluş'u gösterme kararı aldı. AKP'nin başkan adaylığı için başvuru dilekçesi TBMM'ye iletildi. Meclis’te 7 Haziran günü Meclis başkanı seçimleri yapılacak.

Numan Kurtulmuş Kimdir?

1959 yılında Ordu'da dünyaya gelen Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını da İstanbul Üniversitesi'nde yapan Kurtulmuş, ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti.

Akademisyen olan Kurtulmuş, ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı. 25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

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