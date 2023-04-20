Her seçim öncesi sahneye çıkıp hükümeti destekleyen açıklamalar yapan Buket Aydın bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla gündem oldu. Yerel seçimler öncesi İstanbul ve Ankara’yı kazanacağız diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatleri ile dalga geçen Buket Aydın yeniden devrede. Ünlü sunucu Buket Aydın yayımladığı yeni videoda iktidara seslendi. Aydın, "AK Parti seçmeni sokak röportajlarında konuşmaktan çekiniyor. AK Parti'ye sesleniyorum seçmeninizi ezdirmeyin. Seçmeniniz perişan olmuş" dedi. Kanal D'de konuk aldığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağız" sözlerine gülerek karşılık vermesiyle gündeme gelen sunucu Buket Aydın, bu kez AK Parti iktidarına seslendi. Aydın, AKP seçmeninin konuşmaktan çekindiğini iddia etti. Sokak röportajlarında AK Parti’li seçmenin fikrini söyleyemediğini ileri süren Aydın, “Bizim ekip sokak röportajına gidiyor. AK Partili seçmenin üstünde çok büyük bir baskı var. AK Partili seçmen sokak röportajlarında konuşmak istemiyor" dedi.

"CHP'NİN PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR"

Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "'Çekme beni' diyor. 'Tamam' diyorlar 'kamerayı kapattık', 'AKP'ye oy vereceğim' diyor. Söylemek istemiyor çünkü çevresinden baskı görüyor. CHP’ye destek verenler maşallah. CHP’nin psikolojik üstünlüğü var. Ben buradan AK Parti’ye sesleniyorum; seçmeninizi ezdirmeyin. Seçmeniniz perişan olmuş, size oy verdiğini söyleyemeyecek duruma gelmiş. Sosyal medyada CHP'nin ekipleri daha mı çok çalışıyor ne yapıyor. Nerede bir Kılıçdaroğlu'na oy verecek olan var, mikrofonu bizimkilerin elinden alıyor. CHP’li de konuşsun. Derdim bu değil.”

BUKET AYDIN’IN BU VİDEOSUNA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada sık sık patronu Demirören’in limitsiz kredi kartı ve pahalı rolex saatiyle gündeme gelen ve eleştirilen sunucu Buket Aydın’ın “AK Parti seçmeninin baskı altında olduğunu iddia ettiği videosuna yanıtlarda gecikmedi.

İşte Buket Aydın’ın videosun osyal medya yorumları...

- Akp seçmeni neden utanıyor sence? Hırsızlıktan,haksızlıktan hayat pahalılığından olabilir mi?

- Ben de buradan kendisine sesleniyorum; bak seçimlere 24 gün kaldı, bir an önce git ve cebindeki kredi kartıyla yamuk dudak dolgunu düzelttir Buket. 15 Mayıs günü tüm kartların iptal Buket!

- Limitsiz kredi kartının elden gideceğini anlayınca Buket konuşuyor işte...

- Bak Buket Aydın bu işler Rolex saat takmaya dudak şişirtmeye benzemez. Kredi kartının limiti çok yüksek belli ağzın laf yapıyor durmadan. Hz. Mevlana'nın bir sözü var: “Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, Bir de söyleyene bakarım adam mı diye?”

- 2019 seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu ile aklı sıra dalga geçen ve sonuçlar açıklandığında rezil olan Buket Aydın mı diyor bunları?

- Buket Aydın ,AKP 'ye seslenmiş sokak röportajlarında seçmeninizi ezdirmeyin demiş. Kızım senin millet umrunda değil. Tek derdin sınırsız kredi kartın milyonluk saatin ve konforlu haramzade hayatını devam ettirmek. Geç bunları geç!

- Bende buradan Buket Aydın’a sesleniyorum! O sokakta ezilen, perişan olan, korkan Akp seçmeninin bir videosunu hemen yayınla, bizde görelim! Boş konuşma! Burada bütün gün bize ana avrat küfür edenler kim o zaman, Papua Yeni Gine seçmeni mi?

- Takip etmemekle de olmuyor. Sayın Elon Musk takip etmediğim şeyleri önüme çıkarma! Ben niye Buket Aydın’ın videosunu görmek, izlemek ve sinirlenmek ya da gülmek zorundayım? Takip etmediğimi çıkarma.

- Limitsiz kredi kartı kullanan, köfte dudak Buket Aydın; AKP'lilere, seçmeninizi ezdirmeyin diyor! - Demek AKP'liler eziliyor?

- Buket sen de hak savunucuları mı oldun? AKP seçmeni: şafak vakti gözaltına alınmaktan mı korkuyor!?

- Buket Aydın, herkes senin gibi milyon dolarlar karşılığında AKP şakşakçılığı yapmıyor. Millet açık açık “AKP’ye oy veriyorum” demekten utanıyor olabilir mi? Hane o bilmediğin utanma duygusu var ya onu yaşıyor olabilirler diyorum.

- Şu videoyu izlediğinizde cımbızla kelimeleri seçerseniz, bulabilirseniz nasıl propagandist bir sokak röportajı yapmaya çalıştıklarını anlarsınız Buket Aydın seçime az kala güzel fonlanıyor diyelim ya afiyet olsun

- Buket Aydın gibiler toplumda kabul görüp iyi para kazandığı sürece örnek alınmaya devam edilecektir.

- Buket Aydın'ın telâşı seçmen hassasiyeti değil elde ettiklerini kaybetme korkusu ve kendisi gibi çıkarı için koşan kişilerin sürdürdüğü hayatı savunacak bir seçmen kitlesini bir daha bulamayacak olmalarıdır.

- Neden olacak o kadar çok pisliği ortaya cıktıki, konuşamıyorlar bu daha Ak partiye oy verenlerin iyi günleri daha sokakta yürüyemiyecekler..! Buket Aydın git botoks yaptır zamanı gelmiş bu muhabbetler seni aşar.😉😁

- Buket Aydın; "Sokakta Akp li seçmen çevre baskısından ben Akp liyim diyemiyor,ama Chp li seçmen dolu dolu ben Chp liyim diyor" O çevre baskısından değil utançtandır yandaş Buket...

- Bugün yine en mağdurlar listesi: -Türk-Sünniler, -Akpliler, -Buket Aydın. - Erdoğan düşerse Buket Aydın’ın kredi kartı limiti düşer.

- Buket Aydın tahmini ne zaman yeni bir iş adamı bulup piyasadan çekilir acaba? Her yerde görmekten bir sıkıldım. Sanki başka derdimiz yok gibi Negahan Alçı'nın yan çarına maruz kalıyoruz bir de.

- Yıldırım Demirören ile ilişkisi ortaya çıkan, kolundaki Rolex saati ile konu olan Buket Aydın yine AKP güzellemesi yaptı.

- Buket Aydın, hiç birinin sendeki Yıldırım Demirören gibi sonsuz kredili sevgilisi yok. Hiç birinin kolunda trilyonluk altın Rolex saati de hiç yok. Yanında gezen bodyguard korumalar varken, o AKP'li seçmenin evinde kaynatmalık makarnası dahi yok. Millet aç aç, senin karnın tok.!