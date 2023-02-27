Sahnelendiği günden beri büyük beğeni kazanan Richard, 5 ve 19 Mart’ta AKM Türk Telekom Opera Salonunda tiyatroseverlerle buluşacak. Kabare Dada ve Net Sanat tarafından hayata geçirilen oyunun kadrosunda Okan Bayülgen’e birbirinden değerli oyuncular ve canlı müzik performansıyla seyircinin beğenisini kazanan müzisyenler eşlik ediyor. Bilet gelirlerinin depremzedelerle paylaşılacağı oyunun sonunda, Richard’ta sahne alan tüm oyuncuların katılacağı bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

“Richard” oyununda; 2012 senesinde İngiltere Kralı III. Richard'ın kemikleri Londra’da bir otoparkta bulunur. İskeletin adli tıp uzmanlarınca araştırılıp, kanıtlanması uzun bir zaman alacaktır. Tam o sıralarda küçük bir tiyatro topluluğu ise Shakespeare’in en önemli eserlerinden III. Richard oyununun provalarını yapmaktadır. Olaylar, polis tarafından aranan birinin tiyatroya sığınması ile rayından çıkar. Kendini Richard olarak tanıtan ve var olan düzene, sanatın mevcut kurumsal, etik ve hiyerarşik yapısına karşı olan bu adam, önce III. Richard rolünü, daha sonra da yönetmen koltuğunu ele geçirir. Bir yandan hoşgörülü ve demokrat sanatçıların desteğini alırken, diğer yandan tiyatronun çatısından insanların özel hayatlarına kadar her şeyi yıkarak sahneye alışılagelmemiş bir prodüksiyon koyacaktır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi