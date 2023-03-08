İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında, 10 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezinde vereceği Dünya Kadınlar Günü Konseri’nde, sahnede üç kadın solisti, kadınların hikâyelerini anlatacakları özel bir repertuvarla buluşturuyor. Ülkemizin en sevilen şeflerinden İbrahim Yazıcı yönetiminde gerçekleşecek konserde, İDSO sahnesini Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları, Görkem Ezgi Yıldırım (Soprano), Ferda Yetişer (Mezzo Soprano), Feryal Türkoğlu (Soprano) ile paylaşacak. Sanatseverleri; aşık, hırslı, zarif ve güçlü kadın karakterlerin seçme operaların en sevilen bölümlerinden aryalarla canlandığı bir müzik ziyafeti bekliyor.

Konserde İtalyan opera ekolünden gelen dünyaca ünlü besteci Guiseppe Verdi’nin La Traviata Operası’ndan eserlerin yanı sıra; Romantik dönemin en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen ve yaşadığı dönemde "Fransız müziğinin Mozart’ı" olarak anılan Camille Saint-Saëns, Almanya’daki Romantik hareketin öncülerinden biri olarak tanınan Robert Schumann, Fransa’nın en önemli Romantik bestecilerinden biri olan Léo Delibes, bestelerini verismo akımıyla şekillendiren Umberto Giordano ve komik opera olarak da nitelendirilen "operet"in yaratıcısı olan Jacques Offenbach gibi önemli bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvar müzikseverlerle buluşacak.

Program

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Saat: 20:00

Şef: İbrahim Yazıcı

Solistler: Görkem Ezgi̇ Yıldırım (Soprano), Ferda Yeti̇şer (Mezzo Soprano), Feryal Türkoğlu (Soprano)



G. Verdi La Traviata Operası 1. Perde Prelüd

U. Giordano Andrea Chenier Operası’ndan Maddalena Aria “La Mamma Morta”

C. Saint-Saens Samson ile Dali̇la Operası’ndan Dali̇la Arya

G. Verdi, La Traviata Operası’ndan Violetta Arya “E Strano, Ah Forse Lui, Sempre Libera”

L. Delibes Lakme Operası’ndan “Flower Duet”

J. Offenbach, Hoffmann Masallari Operası’ndan “Giullietta-Niklausse Duet”

Adio Querida Düzenleme: Turgay Erdener

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