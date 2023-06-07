AKM Çocuk Sanat Merkezinde Haziran ayı boyunca gerçekleşecek 4-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Piyano ile Tanışıyorum” atölyesi, çocukların bedenlerini tanımasına ve ritim duygularının gelişmesine yardımcı oluyor.

İleriki yaşlarda piyano eğitimine devam etmek ve piyanist olmak isteyen çocuklar için bir temel oluşturması adına düzenlenen piyano atölyeleri çocukların kendilerini müzik yoluyla güzelce ifade etmelerini ve müzikal davranışlar edinmelerini amaçlıyor.

Atölyede çocuklar atölye önce piyano hakkında detaylı bilgi sahibi oluyor, sonrasında kısa bir resital dinleyip, piyanonun başına geçiyor. Piyanonun başında nota takibi yaparak, eseri aynı tempo ile devam ettirmeye çalışan miniklerin süreç boyunca odaklanma ve konsantrasyon becerileri gelişiyor. Piyanoyu deneyimlerken gözleriyle nota, elleriyle tuş takibi ve ayaklarıyla pedala basarak tüm vücudunu koordine etmeyi deneyimleyen çocukların hem beynini hem vücudunu harekete geçiren yararlı bir deneyim yaşanıyor. Nota ve tuş takibiyle hızlı okuma yeteneklerinin de gelişmesine katkı sunulan minikler, odaklanma ve koordinasyonun disiplindeki önemini keşfediyor. Piyano çalarken çıkan tüm seslere odaklanan katılımcıların ses ayırt etme becerileri de gelişiyor.

Atölye, sokak hayvanları için geliştirilen #hermamabirnota projesi kapsamında gönüllü öğretmenlik üstlenen Ceren Yılmazoğlu’nun eğitmenliğinde yapılıyor.

10, 17, 21, 22 ve 24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmaları hakkında detaylı bilgi için https://akmistanbul.gov. tr/ adresi ziyaret edilebilir.