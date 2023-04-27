Akkuyu Nükleer Santrali'nin enerji üretimine başlamasıyla Türkiye'nin enerji üretim potansiyeli önemli bir adım atacak. Santralin, toplamda dört reaktörden oluşan enerji üretim kapasitesi, Türkiye'nin enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılamak için tasarlandı. Her bir reaktörün yaklaşık 1.200 megawattlık bir kapasiteye sahip olduğu ve bu sayede santralin tam kapasite çalıştığında Türkiye'nin elektrik üretimine önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nin enerji üretimi, kapasitesi ve elektrik üretimi hakkındaki daha fazla detay aşağıda bulunmaktadır

Türkiye'nin enerji sektöründeki en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), yakında nükleer tesis statüsü kazanacak. Projenin ilk ünitesinin devreye alınmasına sayılı günler kala, taze nükleer yakıtın tesise ulaşması bekleniyor. Bu, projede önemli bir aşamayı tamamlar anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak. Yakıtın tesliminden sonra yapılacak testler ve hazırlıkların ardından, ilk ünitenin devreye alınması hedefleniyor. Projenin diğer üç ünitesi de birer yıl arayla devreye alınacak.

Akkuyu NGS, nükleer yakıt çubuklarını 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanacak. Kullanım süresince yakıt çubuklarından, karbondioksit salımı olmaksızın, 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde elektrik üretilecek. Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde bir havuzda soğutma işlemine alınacak ve daha sonra özel bir yerde muhafaza edilecek.

Akkuyu NGS, 2018 yılında inşaat aşamasına başladı ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılaması bekleniyor. Santral, dört adet 1.200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörle toplamda 4.800 megavat kurulu güce sahip olacak. Tam kapasite çalıştığında, yılda yaklaşık 35 milyar kilovat saat elektrik üretecek olan santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması planlanıyor.

Akkuyu NGS'nin işletme ömrü, 60 yıl olarak planlanıyor ve bu süre 20 yıl daha uzatılabilir. Sıfır emisyonla ve çevreye zararlı sera gazı salımı yapmadan elektrik üretilecek olan santral, Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefine katkı sağlayacak. İşletme döneminde, santralde 4 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.