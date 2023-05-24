CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şoför esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. İktidarın dövizdeki artışı baskılamak için uyguladığı ikili kur sisteminin akaryakıta zam olarak yansıyacağını iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şoför esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. İktidarın dövizdeki artışı baskılamak için uyguladığı ikili kur sisteminin akaryakıta zam olarak yansıyacağına işaret eden CHP’li Akın; “Pandemiden sonra sürekli zarar eden şoför esnafımıza 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’ne uğurladıktan sonra rahat bir nefes aldıracağız” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Bandırma tır parkında şoför esnafıyla bir araya geldi. Şoför esnafının sorunlarını dinleyen CHP’li Akın, her gün daha da derinleşen ekonomik buhranda şoför esnafının kontak çevirirken sürekli zarar ettiğine dikkat çekti.

Şoför esnafının Kovid-19 pandemi döneminden bu yana adeta unutulduğunu kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şunları dile getirdi:

“Esnaf artık her gün mazotun, benzinin zamlanmasından bıkmış durumda. Şoför esnafımız saray iktidarının ekonomi politikalarına kimsenin güveni kalmadığı için milli paramız Türk Lirası’nın daha da değer kaybedeceği ve dövizin yükseleceği için akaryakıta yeni zamların gelmemesi için artık değişim istiyor. Şoför esnafımız kontak çevirdiğinde zarar etmek istemiyor. Artık alın terlerinin karşılığını almak istiyor. Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de de şoför esnafımız maalesef tamamen sahipsiz bırakılmış durumda.”

‘İKİLİ KUR AKARYAKITTA ZAMLARA NEDEN OLABİLİR’

Nakliye giderlerinin artmasının iğneden ipliğe bütün ürünlere zam anlamına geldiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şunları kaydetti:

“Bu iktidarın ekonomi politikalarına artık kimse güvenmiyor. Türkiye’de yaşanan ekonomik yıkımı seçim öncesi gizlemek için ikili kur gibi saçma sapan bir uygulamaya izin veren iktidara artık şoför esnafımız da yeter diyor. Yanlış politikalarla artan dövizi baskılamak için uygulanan ikili kur yapısı akaryakıtta büyük zamlara neden olabilir. Şoför esnafımız değişim ve değişimle birlikte ekonomik refah istiyor. 28 Mayıs’taki ikinci turda Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’ne uğurladıktan sonra ekonomi yönetimini liyakat sahiplerine teslim edeceğiz. 28 Mayıs’taki seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olmasıyla ekonomiye güven gelecek, milli paramız değer kazanacak. Şoför esnafımız rahat bir nefes alacak.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ