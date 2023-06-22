Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek kimdir, Akın Gürlek biyografisi. Akın Gürlek son dakika Adalet Bakan Yardımcısı olan Akın Gürlek hakkında bilgiler ve Akın Gürlek sosyal medya hesapları:

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Kısaca Akın Gürlek biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Akın Gürlek 1982 yılında Nevşehir'de doğdu. Bakan yardımıcısı Akın Gürlek 41 yaşında. Akın Gürlek evli ve 1 çocuk babası

Akın Gürlek kaç yaşında?

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek 41 yaşında. Akın Gürlek 1982 yılında Nevşehir'de doğdu.

Akın Gürlek nereli?

Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek Nevşehir'de doğdu.

Akın Gürlek ne mezunu?

Hukuk Fakültesi mezunu olan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Akın Gürlek biyografisi ve çalıştığı yerler

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı

Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.

Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Akın Gürlek sosyal medya hesapları

Akın Gürlek'in bilinen bir sosyal medya hesabı bulunmuyor.