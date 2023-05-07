CHP’li Akın, “BOTAŞ’ın tarihinde böyle bir uygulama yok. Kış döneminde, bu pahalılıkta doğalgaz faturalarını tıkır tıkır ödeyen vatandaşlarımızdan tahsil edilen tutarın ne yapıldığı derhal açıklanmalı. İktidarımızda hiçbir çocuk soğukta yatağa girmeyecek” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in kış döneminde kullanılan Rusya’dan ithal edilen doğalgaza ilişkin borcun ertelenmesi konusunda tepki gösterdi.

‘BOTAŞ’IN TARİHİNDE BÖYLE BİR UYGULAMA YOK’

Rusya’ya doğalgaz borcunun ertelenmesi konusunda mevcut iktidarın açıklaması gereken soru işaretleri olduğuna işaret eden CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı seçime sayılı günler kala aylardır dile getirdiğimiz konuyu sonunda kabul etti. Rusya’dan ithal edilen doğalgaz borcunun kış döneminde ertelendiğini soru önergesiyle sorduk yanıt vermediler. Genel Kurul’da dile getirdik, sustular. Şimdi itiraf etmek zorunda kaldılar. Borç erteleme uygulamasının sıradan bir uygulama gibi göstermek istiyorlar. Ama bu öyle bir şey değil. BOTAŞ’ın tarihinde bunun bir örneği daha yok.”

‘VATANDAŞTAN TOPLANAN FATURA TUTARLARINI NE YAPTINIZ?’

CHP’li Akın, ertelenen doğalgaz borcuyla ilgili acilen yanıtlanması gereken sorular bulunduğuna dikkat çekti. CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“Kış döneminde vatandaşlarımız doğalgaz borçlarını tıkır tıkır öderken, iktidarın sessiz sedasız Rusya’ya olan doğalgaz borcunu ertelemesi pek çok soru işaretine de neden oldu. Vatandaş kışın bu pahalılıkta borcunu ödedi. Öncelikle vatandaştan alınan tutarının ne yapıldığı açıklanmalı.”

‘ERTELENEN DOĞALGAZ BORCUNUN TUTARI TAM OLARAK NE KADAR?’

CHP’li Akın, borcun ertelendiği dönemde vatandaşın ödediği faturaların tam olarak ne kadar olduğunu da sordu. CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“Vatandaştan tahsil edilen fatura tutarı ne kadar? Bu parayı nerede kullandınız? Borç erteleme tam olarak hangi dönemdeki tüketimi kapsıyor? Temmuz 2022 - Mart 2023 tarihleri dışında başka ertelenen borç var mı? Ertelenen borç tutarı tam olarak ne kadar?”

‘İKTİDAR SEÇİMİ FİNANSE ETMEK İÇİN Mİ KULLANDI?’

Ertelenen doğalgaz borcunun 2023 sonuna ötelenmesiyle iktidarın seçim dönemini finanse etmek istediğine dikkat çeken CHP’li Akın, şunları kaydetti:

“Mevcut iktidar Rusya’dan alınan doğalgazın borcunu erteleyerek, bu durumu seçim dönemini finanse etmek için mi kullandı? Biz enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. Aile Destekleri Sigortası kapsamında bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğalgazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ