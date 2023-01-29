CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının rekor kırdığı söylemiyle Türkiye’deki enerji fiyatlarındaki fahiş artışı savunan AK Parti iktidarının son altı ayda Avrupa bölgesinde fiyatların yüzde 84,25 oranında gerilemesinin ardından konutlarda derhal indirim yapması gerektiğine işaret etti. CHP’li Akın, “Ağustos 2022’den bu yana Avrupa’da doğalgaz fiyatları yüzde 84 oranında gerilirken, Türkiye’de ise konutlarda yüzde 56, sanayide ise yüzde 66 oranında artış gösterdi” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AK Parti iktidarının Türkiye’de fahiş oranda artan enerji fiyatlarıyla ilgili “Avrupa’da fiyatların rekor kırdığı” söyleminin Avrupa bölgesinde fiyatları belirleyen Hollanda TTF borsasında son 6 ayda yaşanan düşüşle birlikte geçerliliğini yitirdiğine dikkat çekti. CHP’li Akın, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:

2022 YILINDA TÜRKİYE’DE KONUTLAR 2,5, SANAYİ 3,5 KAT ZAMLANDI

AK Parti iktidarı 2022 yılı içinde konut ve sanayi tarifesinde doğalgaza yaptığı dört zamla vatandaşın temel ihtiyacı olan ısınmayı lüks haline getirirken, sanayide ise temel bir maliyet olan enerji giderlerinin katlanmasına neden olmuştur. 2022 yılında yapılan fahiş zamlar nedeniyle konutlarda doğalgaz fiyatları yüzde 164; sanayide ise yüzde 273 oranında artış göstermiştir. Başka bir deyişle vatandaşımızın faturası 2,5 kattan fazla, sanayicimiz ise enerji gideri 3,5 kattan fazla artmıştır.

‘İKTİDAR ‘AVRUPA’DA FİYATLAR 5 KAT ARTTI’ SÖYLEMİNİ KULLANMIŞTI’

AK Parti iktidarı söz konusu fahiş zamları; Avrupa’da fiyatların en az 5-6 kat arttığı söylemiyle savunmuş ve Türkiye’deki zamların Avrupa’ya kıyasla çok az olduğu algısını yaratmaya çalışmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ekim 2022’de “Avrupa başta olmak üzere enerji fiyatları 5 katına kadar arttı. Biz vatandaşımızı korumak için her türlü fedakârlığı yapıyoruz” ifadesiyle Avrupa’da olağanüstü bir kriz yaşandığı algısı yaratmak istemişti. Ancak Avrupa’da doğalgaz 5 kat arttı yalanı kış bitmeden resmi verilerle bir kez daha ortaya çıktı.

‘AVRUPA’DA FİYATLAR YÜZDE 84 GERİLEDİ, TÜRKİYE’DE YÜZDE 66 ARTTI’

Avrupa bölgesindeki doğalgaz fiyatlarını belirleyen Hollanda TTF borsasına göre Ağustos 2022’dan bugüne kadar doğalgaz fiyatlarında yüzde 84,25 oranında düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Megavatsaat başına 343 Avro olan TTF borsa fiyatı 54 Avroya kadar gerilemiştir. Öte yandan Haziran 2022’den bugüne kadar Türkiye’de ise doğalgaz tarife fiyatları hem konutlarda hem de sanayide artmaya devam etmiştir. Söz konusu dönemde konut tarifesi yüzde 56; sanayi tarifesi ise yüzde 66 oranında yükselmiştir. Buna göre Avrupa’da doğalgaz fiyatları gerilerken, Türkiye’de ise artmaya devam etmiştir.

‘KONUTLARDA KIŞ AYLARI BİTMEDEN ANLAMLI İNDİRİM YAPILMALI’

AK Parti iktidarı dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli üzerinde yaptığı indirimle yalnızca İstanbul’da göstermelik bir indirim yapıldığı algısı yaratmaya çalışırken; şimdi de benzer bir algı oyununu sanayide yapmak istemektedir. Sanayide kullanılan doğalgazda yüzde 17 oranında indirim yapılacağı duyurulmuştur. Oysaki yalnızca 2022 yılında sanayideki artış yüzde 273’ün üzerindedir. Dolayısıyla 3,5 kattan fazla artış söz konusuyken yüzde 17 oranındaki indirim tek başına anlamlı olmayacaktır. İktidar indirim yapmak istiyorsa derhal konut tarifesi başta olmak üzere doğalgazda anlamlı indirim yapmalıdır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ