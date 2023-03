Wiami akıllı küçük ev aletleri pazarında çıtayı yükseltecek

Yenilikçi ve hayatı kolaylaştıran akıllı küçük ev aletleri ile sektöründe hızla büyüyen Wiami Home Technology, ürün gamı içerisinde bulunan AirFryer model sayısını 1 yıl içerisinde 17’ye çıkarttı. Kendine özgü tasarım ve işleve sahip ürünler geliştiren marka, güçlü satış sonrası hizmeti ile kullanıcısının her zaman yanında oluyor.

Küçük ev aletleri pazarına değişen dünyanın güncel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiği akıllı ürünler ile dahil olan Wiami Home Technology; mutfak, temizlik ve sağlık alanındaki ürün gamıyla kullanıcılarının yaşamını kolaylaştırıyor. Ar-Ge destekli inovasyon harikası ürünleriyle sektöre farklı bakış açısıyla bakan marka, 17 farklı model AirFryer, 5 farklı model robot süpürge ve akıllı yağ ölçer tartı ile yaşam alanlarını teknoloji ile buluşturuyor. Marka, akıllı telefon üzerinden Wiami Home Technology uygulaması aracılığıyla tüm akıllı cihazlarını uzaktan yönetebilme imkanı da sağlıyor.

Wiami Home Technology, 17 AirFryer modeli ve buharlı pişirme seçeneğiyle pazara çeşitlilik sunuyor

Küçük ev aletleri sektöründe talep artışının özellikle pandemiyle birlikte hız kazandığını belirten Wiami Home Technology Genel Müdürü Hayrettin Yılmaz, “2021 yılının ağustos ayında faaliyete geçen markamız, sektörde kısa süre içinde kendine yer edinerek her geçen gün büyümesini sürdürüyor. Şu an kendi sektörümüzde ilk beş marka içinde bulunuyoruz. Bunda hiç kuşku yok ki insanların evde kalma sürelerinin artmasının önemli bir payı var. Pandemi sürecini atlatmamıza rağmen bugün dahi insanların daha pratik yemek yapma ihtiyacı, yaşam alanlarında hijyene daha fazla önem vermesi ve sağlıklarına dikkat etmesi de gelişmiş teknolojiye sahip küçük ev aletlerinin kullanım oranını artırıyor. Biz de Wiami Home Technology olarak her evde ekosistemimizde bulunan ürünlerimizi konumlandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yaklaşık bir yıl önce pazara 2 yeni AirFryer modeliyle girmiştik. Şu an bu sayıyı 17’ye çıkararak ürün bazında pazarda en çok AirFryer modeline sahip marka konumunda bulunuyoruz. Ayrıca buharlı pişirme seçeneği de sahip olan modellerimiz pazarda fark yaratıyor. AirFryer ürünümüzle bu yılın sonunda ise yüzde 20 pazar hakimiyeti hedefliyoruz” dedi.

Teknik servis desteği ile Wiami kalitesi her an kullanıcısının yanında

Wiami’nin 2022 yılında hızlı bir ivme kazanan satış grafiğinin bu yılın ilk iki ayında da devam ettiğini ifade eden Yılmaz, “Şu an küçük ev aletleri sektöründe pazarda en çok tercih edilen üç markadan biriyiz. Bunu da ürünlerimizin gelişen ve değişen dünya düzeninde son teknoloji ile donatılmasının yanı sıra herkes tarafından kolayca kullanılabilir olması ile başarıyoruz. Bunun yanı sıra marka olarak yüksek kaliteyi daha erişilebilir fiyatlarla kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Sektörümüzde yer alan ürünler günlük yaşamda sık kullanıldığı için olası sorunlar daha sıklıkla yaşanıyor. Wiami ürünlerinin ise arıza oranı sadece yüzde %0.69. Özellikle satış sonrası destek konusunda iddialıyız. Kullanıcılarımızdan gelen tüm geri bildirimleri süratle değerlendirerek, geri dönüş sağlıyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Hayalinizdeki teknoloji için Wiami

Wiami’nin en çok modele sahip ürünü konumunda bulunan AirFryer, uygulamasında bulunan 50 farklı yemek tarifi ile birçok lezzeti pratik bir şekilde yapma fırsatı sunuyor. Buharlı pişirme ve su hazneli modelleriyle de farklı ihtiyaçlara cevap veren ürün, dokunmatik ekran panelinde bulunan pişirme programları sayesinde patates, tavuk, et, balık, hamur işi gibi çeşitli yiyecekleri kolayca kızartmayı mümkün kılıyor. Yüksek emiş gücüyle kusursuz temizlik gerçekleştiren robot süpürge ve sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için 18 farklı ölçüm birimine sahip akıllı yağ ölçer tartı da Wiami’nin ürün gamında bulunuyor. (YHM)