Toplumsal yatırımlarında doğru beslenme ve gıda israfının önlenmesi konusuna odaklanan Banvit BRF bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiği Akıllı Çocuk Sofrası (AÇS) projesi kapsamında farkındalık yaratma ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. AÇS Danışmanlarından Eğitim Bilimci ve Akademisyen Dr. Özgür Bolat çocuklara yeni yiyeceklerin nasıl sevdirileceğiyle ilgili araştırma sonuçlarını paylaştı.

Çocukların farklı yiyeceklere direnç gösterebileceğine dikkat çeken Bolat, çocukların farklı yiyecekler yemesini nasıl sağlarız? sorusuna cevap aradığı makalesinde şunları yazdı; “Ebeveynler sağlıklı bir yaşam için çocukların farklı yiyecekleri yemesini ister ama genellikle çocuklar daha çok tatlı yiyecekleri ve kendilerine daha tanıdık gelen tatları tercih ederler. Hatta bazı çocuklar sadece köfte ve patates yemek ister. Farklı yiyeceklere direnç gösterebilirler. Bu soruyu yanıtlamak için araştırmacılar Prof. Leann Lipps Birch ve Diane Wolfe Marlin 2 yaşındaki çocuklarla bir deney tasarlıyor. Deneyde çocuklar iki gruba ayrılıyor. Birinci gruptaki çocuklar 26 gün boyunca 5 farklı peynir çeşidine farklı oranda maruz bırakılıyor. Bir çocuk, bir peynir türüne 20, bir başka türe 15, bir başka türe 10 ve bir başka türe 5, başka bir türe de 0 defa maruz bırakılıyor. Her çocuk için maruz bırakılan yiyecek ve bırakma sayısı farklılaşıyor.

İkinci gruptaki çocuklar ise aynı sürede 5 adet meyveye aynı mantıkla farklı sayıda ilk prosedürdeki gibi maruz bırakılıyor. Daha sonra her çocuğa 10 farklı durumda, deneyde kullanılan 5 peynir ve 5 meyve çeşidi olmak üzere 10 yiyecek aynı anda sunuluyor ve hangi çocuğun hangi yiyeceği daha çok seçeceği tespit ediliyor. Araştırma sonucu gösteriyor ki bu 10 denemede bir çocuk en çok hangi yiyeceğe maruz bırakıldıysa, onu daha çok seçiyor. Örneğin, bir çocuk 20 defa elmaya 5 defa muza maruz bırakıldıysa, elmayı daha çok seçiyor. Bu sonuçlar açıkça gösteriyor ki çocuğun bir tada maruz kalma sıklığı, o tadı tercih etme ihtimalini yükseltiyor.

Dolayısıyla çocuğun bir yemeği tanıması, sevmesi ve yemesi için, o yemeğe mümkün olduğu kadar çok maruz kalması gerekir. Çocuk ilk seferde bir yemeği itebilir ama bu durumda aileler aynı yemeği masaya koymalı ve onların yanında iştahla onu yemeli (Tabii aileler sevmediği yemeği genellikle çocuğa sevdirmez.). Çocuk yemek masasına bu yemeğe ne kadar çok görürse, onu yeme ve sonrasında da sevme ihtimali o kadar artacaktır.