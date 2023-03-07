Akıllı güvenlik sistemleri ve akıllı kilitler gibi bazı segmentlerin bulunduğu pazarın 2030 yılına kadar sırasıyla 106.3 milyar $ ve 13.1 milyar $'a ulaşması bekleniyor. Kaspersky, bu konuya ilişkin hazırladığı en yeni raporunda*, bu akıllı cihazların kullanımının genişlemesinin, kullanıcıların güvenlik ve koruma sorunlarına yönelik tutumlarını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor.

Akıllı ev cihazlarının kullanımını ve güvenliklerine yönelik tutumlarını araştıran yeni bir Kaspersky anketi, bu ekipmana sahip tüketicilerin neredeyse yarısının (%48), kendisini siber güvenlikten sorumlu hissettiğini ortaya koyuyor. 25-34 yaşlarındaki Y kuşağı, evlerindeki akıllı cihazların korunmasına en çok önem veren nesil olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’deki Kullanıcılar Güvenlik Endişesi Taşıyor!

Siber saldırıya uğrama korkusu. evdeki akıllı cihazların korunma sorumluluğunu kabul etme isteğini yaratıyor. Ankete göre Türkiye’deki kullanıcıların yarısından fazlası (%57) ev ağlarının saldırıya uğramasından ve Wi-Fi yönlendirici veya internete bağlı kamera sisteminin onları gözetlemesinden endişe ettiğini belirtiyor. Ayrıca Türkiye’deki kullanıcıların yaklaşık dörtte biri güvenlik ve koruma konusunda oldukça endişeli olduklarını kabul ediyor. Bu nedenle, izleme/güvenlik sistemi kullanıcılarının %22'si akıllı cihazlarının güvenliği ve korunması konusunda "çok endişeli" olduklarını söylüyor. Ayrıca %60'lık kısmın da ya "endişeli" ya da "biraz endişeli" olduğu görülüyor.

Akıllı Aydınlatmalar Listenin Sonunda

Endişe verici akıllı cihazların listesi, bebekleri ve evcil hayvanları izlemek için internete bağlı kameraları ve akıllı kapıları ve kilitleri de içeriyor; %22 ve %25’lik kesim, güvenliklerinin kendilerine göre "çok endişe verici bir konu" olduğunu söylüyor.

Kullanıcıların en az sorun yaşadığı cihazlar arasında ise internete bağlı elektrikli süpürge gibi akıllı temizlik cihazları yer alıyor. Kullanıcıların %36'sı güvenliğinin kendilerini hiç ilgilendirmediğini söylüyor. Listenin sonlarında se ise iklim kontrol sistemleri (%26) ve akıllı aydınlatmalar (%39) görülüyor.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, “Akıllı cihazların toplumda benimsenme oranları arttıkça, kullanıcıların da güvenlik hususlarına daha fazla dikkat ettiğini ve cihazlarıyla uzun vadeli ilişkiler kurarken sorunsuz bir deneyim sağlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Görünüşe göre iyi dijital alışkanlıklar, Y kuşağında daha doğal bir şekilde şekilleniyor. Bu aynı zamanda gelecekte IoT cihaz üreticilerinin ve internet servis sağlayıcılarının, tüketicilerin beklentilerini karşılamak ve onlara istenen düzeyde koruma sağlamak için siber güvenliğe daha fazla önem vererek, muhtemelen siber güvenlik özelliklerini tekliflerine entegre ederek çalışmalarını destekleyebileceğini gösteriyor.” yorumunu yapıyor.

Tüm akıllı cihazları güvende ve korumalı halde tutmak için Kaspersky uzmanları aşağıdaki ipuçlarını öneriyor.

· İkinci el akıllı ev cihazları satın almak güvenli değildir. Donanım yazılımları, uzaktaki bir saldırgana kullanıcıların akıllı ev ekosistemleri üzerinde tam kontrol sağlamak için önceki sahipleri tarafından değiştirilmiş olabilir.

· Varsayılan şifreyi değiştirmeyi sık sık unutmamak da önemlidir. Bunun yerine katı ve karmaşık bir tane kullanın ve düzenli olarak güncelleyebilirsiniz.

· Seri numaralarını, IP adreslerini ve diğer hassas bilgileri gizli tutarak ağınızı güvende tutabilirsiniz. Ayrıca, kullanıcıların akıllı cihazlarını sosyal ağlarda paylaşmayın

· Güvenilir bir güvenlik çözümü, tüm akıllı ev ekosisteminin güvenliğini sağlama ve koruma konusunda da çok yardımcı olacaktır.

· Belirli bir uygulamaya veya cihaza karar verdikten sonra, güncellemeler ve güvenlik açıklarının keşfedilmesi konusunda bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun. Geliştiriciler tarafından yayınlanan tüm güncellemeleri zamanında yükleyin.

*Kaspersky, Arlington Research'ü ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Çin, Meksika, Brezilya, Şili, Rusya, Türkiye, Fransa, Hollanda, Portekiz, Endonezya, Filipinler, Peru, Güney Afrika, BAE ve Suudi Arabistan ve Hindistan olmak üzere 21 ülkede 21.645 akıllı ev cihazı sahibiyle nicel çevrimiçi araştırma yürütmesi için görevlendirmiştir.

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