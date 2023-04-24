Bebeklerin uyurken oksijen seviyesini, nabzını ve uyku trendlerini izleyen ilk bebek monitörü olmasıyla dikkat çeken Owlet Smart Sock / Akıllı Çorap ile ebeveynler hem daha huzurlu uykunun keyfini çıkarıyor, hem de bebeklerinin uyku rutinlerini düzenleyebiliyorlar.

Owlet Care, Amerika’da ebeveynleri doğru zamanda bebekleri hakkında doğru bilgilerle desteklemek ve onların ebeveynlik yolculuğunda daha fazla keyif almalarına yardımcı olmak amacıyla kuruldu. Teknoloji ve inovasyona önem veren Owlet, yenilikçi ve ödüllü teknolojisi Owlet Smart Sock / Akıllı Çorap ürününü Türkiye’de piyasaya sürdü. Dünya çapında 1,5 milyondan fazla ebeveynin güvenini kazanan Owlet Akıllı Çorap, ebeveynlerin veri odaklı, bütünsel yaklaşımdan yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. 0-18 aylık veya 13,6 kg’a kadar olan bebekler için tasarlanan ödüllü Owlet Akıllı Çorap, bebeğiniz uyurken oksijen seviyesini ve kalp atış hızını izleyen ilk bebek monitörü olmasıyla dikkat çekiyor. Kanıtlanmış ve güvenli nabız oksimetre teknolojisini kullanan Owlet Akıllı Çorap, bu yönleriyle mevcut bebek monitörlerinden tamamen farklılaşıyor ve ebeveynlerin bebeğin genel sağlık durumu ile ilgili önemli göstergeleri Owlet uygulaması üzerinden izlemesine olanak tanıyor. Bebeğinizin ölçülen değerleri önceden belirlenmiş aralıkların dışındaysa, Owlet Akıllı Çorap bu durumu hemen ebeveyne bildiriyor. Değerler normal ise baz istasyonu yeşil renkte yanıyor, ancak bebeğinizin size ihtiyacı olduğunda, sizi uyarmak için farklı ışıklar ve sesler kullanılıyor.

Owlet Akıllı Çorap, bebeğinizin uyku döngülerini izliyor ve zaman içindeki uyku eğilimlerini görüntülüyor. Böylece bebeğinizin belirli alışkanlıklarını fark edebiliyor ve büyüdükçe onun uyku rutinlerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunların dışında toplam uyku saatlerini takip edebiliyor; hafif uyku, derin uyku ve gece uyanma geçmişini uygulama üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz.

Ebeveynlerin yüzde 94’ü daha iyi uyuyor

Owlet’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Kurt Workman, bu teknolojiyi kullanan ebeveynlerin yüzde 94’ünün Owlet sayesinde daha iyi uyuduklarını, yüzde 96’sının da daha az stres ve kaygı yaşadıklarını söylediklerine dikkat çekerek, “Her ebeveynin bebeğinin iyi olduğunu bilmek için en iyi teknolojiye erişmesi gerektiğine inanıyor ve ebeveynlerin bu yolculuğunda onların daha mutlu olması ve daha huzurlu uyuması gerektiğini düşünüyoruz. Owlet’i de bu içgörüyle yarattık. Owlet ile Türkiye’deki ebeveynlerin ve bebeklerin de daha sağlıklı ve daha huzurlu uyuyacaklarına eminiz” dedi.