Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren, sahip olduğu yaklaşık 700 MW’lık kurulu güce sahip santrallerinde ürettiği yeşil ve temiz enerji ile Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor.

Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğini üstlendiği halka arzda Akfen Yenilenebilir Enerji’de Akfen Holding’e ait 340.370.703 TL nominal değerli paylar, 9.80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, oransal dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 33,5 olacak. Halka arzda Akfen Yenilenebilir Enerji hisselerinin yüzde 10'u şirket çalışanlarına, yüzde 20’si yurt içi kurumsal ve yüzde 20’si bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

DÜNYANIN EN SÜRDÜRÜLEBİLİR 30 ŞİRKETİ ARASINDA BULUNUYOR

Akfen Yenilenebilir Enerji, Türkiye’nin en iyi doğal kaynaklarına sahip bölgelerinde, çoğu son 7 yılda devreye alınmış ve kaynak bakımından çeşitlendirilmiş modern enerji santralleri ile yaklaşık 4 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını temiz kaynaklardan karşılıyor. Şirketin, Türkiye’nin 18 farklı ilinde 12 HES, 35 GES ve 6 RES projesiyle yaklaşık 700 MW’lık kurulu gücü bulunuyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji, uluslararası değerlendirme kuruluşu Moody's'in çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik alanında kendisinden talep eden şirketler arasında hazırladığı rapora göre, elektrik sektöründe dünyada tüm şirketler arasında birinci, tüm sektörlerde Avrupa – Asya pazarında birinci, yine tüm sektörlerde de dünyada ilk 30 şirket arasında yer alıyor.

5,5 MİLYON AĞAÇ KADAR TEMİZ HAVA SAĞLADI

Akfen Yenilenebilir Enerji, yeşil ve temiz enerji üretimi sayesinde 5,5 milyon tona yakın karbondioksite eşdeğer azaltım sağladı. Bu rakam yaklaşık 5,5 milyon ağacın ömrü boyunca sağladığı temiz havaya eşdeğer olarak kabul ediliyor.

Santrallerinde dünya çapında tanınırlığı olan VCS (Verified Carbon Standard),Gold Standard ve Global Carbon Council (GCC) karbon sertifikasyon alma süreçlerine devam eden Akfen Yenilenebilir Enerji, karbon kredisi satışına da devam ediyor. Şirketin 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiği karbon emisyon denkleştirme miktarı da 609 bin 980 tona ulaştı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ