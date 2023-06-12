Gayrimenkulün farklı alanlarında yaptığı yatırımlarla portföyünü zenginleştirmeye devam eden Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO) Kadıköy Söğütlüçeşme, Bodrum Yalıkavak ve Kıyıkışlacık’ta 3 yeni projeye başladı. Şirket 2026 yılına kadar tamamlayacağı bu 3 projeye toplam 170 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Türkiye ve Rusya’da sahibi olduğu 19 otel, 2 öğrenci yurt kompleksi, tatil köyü, fabrika binası ve ofis binasından oluşan portföyüne şu anda yatırım aşamasında olan Söğütlüçeşme, Yalıkavak ve Kıyıkışlacık arsalarını da katan Akfen GYO’nun toplam portföy değeri 600 milyon Euro’ya çıktı.

2021 yılından bu yana içine girdiği yeniden yapılanma dönemini geride bırakan ve bunun sonucu olarak her dönem gelirlerini artırmayı başaran Akfen Gayrimenkul Ortaklığı’nın (Akfen GYO) bugüne kadar 70 milyon dolar yatırım yaptığı İstanbul’da Kadıköy Söğütlüçeşme, Muğla’da Bodrum Yalıkavak ve Milas Kıyıkışlacık projelerine yaptığı yatırımı 2026 yılına kadar 170 milyon dolara çıkartacak.

Türkiye ve Rusya’da sahibi olduğu 19 otel, 1 tatil köyü, 2 öğrenci yurt kompleksi, 1 fabrika binası ve 1 ofis binasından oluşan portföyünün değerini yeni arazi satın alımlarıyla 600 milyon Euro’ya çıkarttıklarını anlatan Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, “2007 yılında yola çıktığımızda Türkiye’de çağdaş şehir otellerinin öncüsü olduk. Aradan geçen 16 yılda portföyümüzü farklı yatırımlarla çeşitlendirerek ve varlıklarımızı alanlarında sektör lideri operatörlere işlettirerek her dönem garanti kira gelirlerini artıran güçlü bir şirket haline geldik. Gelecek döneme hazırlığımızı tamamladık” dedi.

3 YENİ PROJEYE BAŞLIYOR

3 projeyi 2024-2026 yılları arasında tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Karaağaoğlu, “38 milyon dolarlık yatırımla Bodrum Yalıkavak’ta limana tepeden bakan ve önü kapanmayacak bir noktadaki 22 dönümlük arazi üzerinde 29 villa hayata geçireceğiz. Bu villaların satışından yaklaşık 60 milyon dolara yakın gelir bekliyoruz. Tabanlıoğlu’nun mimarlığını yaptığı projeye başladık, 2025 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Bir diğer proje olarak Bodrum’da Kıyıkışlacık bölgesinde 83,5 dönümlük arazi üzerinde 90 milyon dolarlık yatırımla yeni bir proje geliştireceklerini anlatan Karaağaoğlu, “Bodrum merkeze denizyolu ile 15 dakika, havalimanı yanındaki Güllük Limanı’na ise 5 dakika uzaklığında; bahçe ve çatı dublekslerinden oluşan tek katlı ve dubleks evler yapacağız. Projede bir otel de yer alacak” dedi.

Sertac Karaağaoğlu, İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme’de ise tüm ulaşım akslarının merkezinde Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından geliştirilen proje dahilinde yüksekliği viyadükleri geçmeyecek ve tamamen çevreci yapılarla 19 bin metrekarelik alanda yeme-içme ve kültür-sanat alanları üretimine başladıklarını belirterek, “Benzerlerinin Londra, Barselona, Paris gibi Avrupa şehirlerinde yer alan açık hava pazar konseptimizi 45 milyon dolarlık yatırımla 2024 yılının ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

VARLIKLARININ DEĞERİ 600 MİLYON EURO’YA ULAŞTI

“Akfen GYO olarak varlıklarımızın değeri 600 milyon euro’ya ulaştı, yıllık kira gelirlerimizi 29,5 milyon euro’ya çıkardık” diyen Karaağaoğlu, “İlk paya dönüştürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdik. Banka borçlarımızın önemli bir kısmını vadesinden önce kapattık ve aynı anda yeni yatırımlara gitme yolunu seçtik. Böylelikle 2 yıl süren yeniden yapılanma dönemini tamamladık” dedi.