Akfen halka arz sonuçlarının 13 Mart 2023’te açıklanması bekleniyor. Halka arz sonuçlarının açıklanması sonrası 2 iş günü içerisinde paylar yatırımcıların hesaplarına yatırılacak.
AKFEN HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Halka arz sonuçlarıyla beraber şirketin borsada ne zaman işlem göreceği açıklanacak. Akfen’le ilgili gongun 16 ya da 17 Mart'ta çalacağı düşünülüyor.
AKFEN HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Hisse kodu #AKFYE olarak belirlenen Akfen’in şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. 3 gün boyunca yapılan talep toplama aşamasında 340,370,703 nominal değerli paylar, 9,80 lira sabit fiyat üzerinden satıldı.