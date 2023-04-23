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Ziyaretçiler, stres atıp zaman geçirdiği bu mekanlarda fotoğraf çektirdi.

Şelaleye ve adaya akın eden ziyaretçiler, metrelerce yükseklikten akan suyun sunduğu eşsiz güzellikler ile adanın Gevaş ilçesinde bulunan karlı Artos Dağı'yla bütünleşerek oluşturduğu manzaranın keyfini çıkardı.

Bölgenin öne çıkan doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi ile Van Gölü'nde bulunan ve nisan ayında badem ağaçlarının çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası, bayramın üçüncü gününde ziyaretçilerden ilgi gördü.

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesindeki şelale ve Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası 'nda bayramın son gününde yoğunluk yaşandı.

“Geçmişte yaptık, yine yapacağız”

“Geçmişte yaptık, yine yapacağız”