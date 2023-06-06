Merhaba değerli okuyucularımız, bugünkü yazımızda Akbank’ın özel bir kampanyasından bahsedeceğiz. Akbank hesabı olanlar için müjdeli bir haberimiz var! Akbank mobil uygulamasını kullanan müşterilerine özel olarak düzenlediği fatura iade kampanyası ile aylık 300 TL’ye kadar olmak üzere toplamda 1.500 TL’ye varan iade fırsatı sunuyor. Bu harika kampanyadan faydalanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit!

Kampanyadan Nasıl Faydalanabilirim?

Öncelikle, Akbank müşterisi olmanız gerekiyor. Eğer Akbank müşterisi değilseniz, hemen bir Akbank şubesine giderek hesap açabilirsiniz. Akbank müşterisi olduktan sonra, mobil uygulamayı indirip kurmanız gerekiyor. Mobil uygulamayı açtıktan sonra, “Fatura Ödemelerim” bölümüne girerek “Otomatik Ödeme Talimatlarım” kısmından fatura ödeme talimatı vermeniz gerekiyor. Bu işlem sonrasında, faturalarınız otomatik olarak ödenecek ve kampanyadan faydalanmaya başlayacaksınız.

Kampanya Şartları Nelerdir?

Kampanyadan faydalanabilmek için, faturalarınızın ödeme tarihlerinin son ödeme tarihinden en az 1 gün önce ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, kampanya sadece belirli fatura türleri için geçerlidir. Kampanyaya dahil olan fatura türleri arasında elektrik, su, doğalgaz, internet, cep telefonu faturası gibi fatura türleri yer almaktadır. Kampanya süresi boyunca her bir müşteri toplamda 1.500 TL’ye kadar iade alabilir.

Kampanyadan 1– 29 Haziran 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan yeni müşterilerimiz ile Akbank Mobil uygulaması üzerinden, SMS ile veya Müşteri İletişim Merkezi’miz aracılığı ile bilgilendirme yapılan Akbanklılar yararlanabilir.

Kampanya 1– 29 Haziran 2023 tarihleri arasında vadesiz mevduat hesabından ya da Akbank kredi kartından (Axess, Wings veya Free) yeni verilecek otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir. Belirtilen tarihler arasında otomatik fatura ödeme talimatı vermeyen müşterilerimiz sonraki aylar için otomatik fatura ödeme talimatına iade kampanyası kapsamında olmayacaklardır.

Bankamızdan otomatik olarak ödenen faturalar için aylık 300TL, 5 ay boyunca 1.500TL’ye kadar iade fırsatından yararlanabileceklerdir.

Verilen otomatik fatura ödeme talimatı sonrası faturanın otomatik olarak ödenmesi durumunda takip eden ayın ilk günü 300TL’ye kadar iade yapılacaktır. Fatura tutarının 300TL altında kalması durumunda ödenen fatura tutarı kadar, üzerinde kalması durumunda ise aylık maksimum 300TL iade gerçekleşecektir.

Bir müşteri kampanya dönemi içerisinde aylık maksimum 300TL, toplamda maksimum 1.500TL iade alabilecektir.

Kampanya kapsamında otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerimiz için otomatik fatura ödemelerine ait ilk kontroller 1 Haziran’da gerçekleşecektir.

Son 3 ay içerisinde iptal edilmiş olup, kampanya dönemi içinde yeniden verilen otomatik fatura ödeme talimatları geçerli değildir. Bu talimatlar kapsamında geri iade yapılamayacak, bu müşterilerimiz kampanyadan yararlanamayacaktır.

Mobilden müşteri olma aşamasında kurye aracılığı ile işlemlerini 29 Haziran – 30 Temmuz 2023 tamamlayacak olan müşterilerimiz, belge işlemleri tamamlanıp evraklar bankaya geldikten sonra kampanyadan yararlanabilecektir. Bu müşterilerimizin son otomatik fatura ödeme veriş tarihi 30 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir.

Akbank’ın müşterilerine özel olarak düzenlediği bu kampanya ile fatura ödemelerinizde büyük bir indirim elde edebilirsiniz. Hem de hiçbir ekstra işlem yapmadan otomatik ödeme talimatı vererek! Kampanya süresince daha fazla fatura ödeyerek daha fazla iade alabilirsiniz. Kampanya şartlarına uymanız halinde, faturanızın ödeme tarihi geldiğinde otomatik olarak ödenecektir. Siz de Akbank müşterisiyseniz ve mobil uygulamayı henüz kullanmıyorsanız, hemen indirin ve bu harika kampanyadan faydalanın!

Akbank Mobil Uygulaması Nedir?

Akbank mobil uygulaması, bankanın müşterilerine hizmet vermek amacıyla geliştirdiği bir uygulamadır. Akbank müşterileri, bu uygulama sayesinde bankacılık işlemlerini herhangi bir yer ve zamanda kolayca gerçekleştirebilirler. Ayrıca, mobil uygulama sayesinde müşteriler, bankanın özel kampanyalarından da haberdar olabilirler.